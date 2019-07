Casas blancas han dañado al PRI: Ortega

Ciudad de México.- La aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, pidió a Alejandro Moreno explicar el origen de los recursos con los que construyó su mansión en Campeche y advirtió que las "casas blancas" han afectado mucho al partido.



Durante un acto en Durango, dijo que es una obligación de Moreno garantizar que el costo de su residencia y sus ingresos coinciden.



"Él tiene que aclarar muy bien de dónde vinieron los recursos y cómo construyó esa mansión porque se ha informado que su declaración patrimonial y la de ingresos hasta el momento no coinciden", expresó.



Ortega advirtió que las "casas blancas" le han hecho mucho daño al tricolor, en alusión al caso que en el sexenio pasado involucró al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a su ex esposa, Angélica Rivera.



La ex Gobernadora de Yucatán dijo que irregularidades como las denunciadas en la construcción de la mansión de Moreno dañan a todos los priistas porque provocan que sean etiquetados como corruptos.



"Las casas blancas nos han hecho mucho daño como partido, esas acciones de la cúpula lastiman a todos, porque han etiquetado al PRI y a sus militantes como corruptos y ladrones, cuando en realidad son conductas realizadas por unos cuantos", insistió.



Sobre el proceso interno, Ortega criticó la campaña de Moreno, la cual, dijo, realiza a la vieja usanza priista.



"No nos verán en eventos masivos, acarreando gente y con mucha propaganda, esas cosas que la gente ya no quiere no funcionan. Si funcionaran, habríamos ganado la Presidencia en 2018", afirmó.



José Alfaro, candidato a la Secretaría General, lamentó que en la campaña del ex Gobernador de Campeche haya derroche de recursos.



"La campaña del candidato de la cúpula se viene realizando con derroche y viejas formas, como la cargada, y eso ya no puede seguir", advirtió.