Caso BMW: Conceden libertad condicionada a Villuendas

Este martes, le fue otorgada la libertad condicionada a Carlos Salomón ‘N’, el hombre que el 31 de marzo de 2017, estrelló su BMW en Paseo de la Reforma, accidente que costó la vida a cuatro personas.

En audiencia que se llevó a cabo en el Reclusorio Norte, lugar en donde se encuentra preso Villuendas después de ser sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por el delito de homicidio culposo, la jueza Silvia Elizabeth Aznar Cortes le concedió el beneficio penitenciario.

De acuerdo con lo estipulado por la juez, entre las obligaciones de Villuendas para compurgar su sentencia fuera de la cárcel están la de no beber, no consumir drogas y no salir de su casa, lugar en donde deberá de permanecer las 24 horas del día.

Además, portará un brazalete mediante el cual será monitoreado por las autoridades, el cual le será retirado hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en que se cumple su condena.

Será la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad, de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, la encargada de dar seguimiento al comportamiento y desarrollo de Carlos Villuendas fuera de la prisión.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina cuenta con tres días hábiles para apelar la decisión de la jueza Aznar Cortes, tiempo en el que todavía deberá de permanecer en el Reclusorio.