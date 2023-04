Caso contra Cienfuegos, por venganza de la DEA, dice AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que las acusaciones de narcotráfico contra el ex Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fueron producto de una venganza de la DEA.

El Mandatario lanzó el señalamiento, tras recordar que, desde el Gobierno de Felipe Calderón, elementos de las agencias estadounidenses operaban en el territorio nacional, porque se les tenía permitido "entrar hasta la cocina".

Según el político tabasqueño, con la complacencia de las autoridades mexicanas, Estados Unidos incluso logró hacerse del control de la Secretaría de Marina, pero no pudo hacerlo con el Ejército mexicano.

"Desde que llega un funcionario de alto nivel es muy probable que abran un expediente las agencias de Estados Unidos, agencias como la CIA, la DEA, porque es una manera de control y de sometimiento, es que pudieron usar eso como venganza", aseveró, tras ser cuestionado sobre el caso del General.

-¿Venganza de qué?, se le preguntó.

"Yo tengo una hipótesis de qué en tiempos de Calderón se metieron todos (los agentes) se metieron al País, se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina, no se respetaba la soberanía de México y no sólo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, la convirtieron en una Secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Yo tengo la hipótesis de qué quisieron hacer lo mismo con el Ejército y no pudieron, porque el Ejército tiene otra trayectoria".

Desde Palacio Nacional, López Obrador también aseveró que las acusaciones contra Cienfuegos y sus presuntos nexos con el narcotráfico pudieron estar motivadas por la cercanía de las elecciones norteamericanas, en las que Donald Trump y Joe Biden se disputaron la Presidencia.

"Habían fabricado el delito (contra Cienfuegos) no había pruebas, supimos eso, pero como venían las elecciones, actuamos con prudencia porque el que hizo eso, el que ordenó la detención, los que armaron eso estaban pensando en mi reacción, porque se dio en víspera de las elecciones presidenciales", sostuvo.

"Pensaban que yo me le iba a lanzar con todo al Presidente Trump o no sabían qué reacción o qué eso les iba a dar votos a unos o a otros".

Aunque se dijo respetuoso de la política interior de Estados Unidos, el Mandatario sugirió al vecino país realizar una revisión sobre la operación de sus agencias.

"Tienen que poner orden en Estados Unidos, con todo respeto", agregó.

Si protejo al Ejército, AMLO

Por otro lado, el Presidente López Obrador reconoció que sí protege al Ejército mexicano, por considerar que se trata de una institución fundamental para el País y, también para su proyecto.

-¿ Por qué tanta protección y poder al Ejército? ¿Por qué no se le toca en este Gobierno al ejército?

"Se protege al Ejército por qué es una institución fundamental para el Estado mexicano".

-¿Y también a las cúpulas?

"Sí, porque son pueblo, no se convirtieron en oligarcas. De los 25 generales de división, hagan el estudio, ninguno viene de la élite económica del País, ninguno de los generales de división pertenecen a la oligarquía", respondió, tras recordar que las fuerzas armadas siempre han estado bajo el mando civil del Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador hizo un reconocimiento expreso a los titulares de la Sedena y la Semar.

"Busqué y encontré afortunadamente al Almirante (Rafael) Ojeda, que había escrito en los años 80 porque hice una investigación de todos, un libro en contra de la corrupción.

"Y ¿saben qué, no me equivoqué ni con él ni con el general (Luis Cresencio) Sandoval y eso les puede a los conservadores corruptos hipócritas", agregó.

Advirtió que, además del respaldo de los ciudadanos, el Ejército y la Marina son dos instituciones clave para poder concretar su proyecto de Gobierno.