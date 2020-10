Catean casa de Collins; hallan autos de lujo sin declarar

Reforma

Ciudad de México.- Una casa frente al lago de Tequesquitengo, en el Estado de Morelos, del ex director del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins, fue cateada y en su interior fueron encontrados 41 autos de lujo y obras de arte, que no aparecen en la declaración patrimonial del ex funcionarios del Gobierno de Miguel Mancera, reportó el Gobierno de la Ciudad.

Mediante trabajos de campo por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y con apoyo de la Fiscalía del Estado de Morelos, se llevó a cabo el cateo del inmueble ubicado en la calle de Ontario, colonia Playa Coqueta, Municipio de Tequesquitengo.

"Encontraron, ya lo informará la Fiscalía con todo detalle, pero nos hicieron de conocimiento en el gabinete de seguridad de la mañana que estaban haciendo este cateo y tuve la información de que encontraron muchísimos autos de lujo en el lugar", indicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en videoconferencia este viernes.

Se trata de autos de colección, agregó Sheinbaum.

De acuerdo con la información, una denuncia ciudadana llevó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a iniciar una carpeta de investigación.

"Ya la Fiscalía lo podrá informar, pero que no habían sido declarados en ningún momento, por esta persona y ya nos dirán cuáles son los delitos, si sólo son locales o federales", apuntó Sheinbaum.

Los datos de prueba fueron presentados a un juez de control, quien luego de analizarlos, determinó girar una orden de cateo al domicilio así como una orden de aprehensión en contra del ex servidor público, acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Los vehículos y el inmueble fueron asegurados y serán agregados como datos de prueba para la integración de la carpeta de investigación.

Collins cuenta con una orden de aprehensión ratificada en septiembre pasado, por la operación irregular en la compra venta de un predio durante su gestión en el Invi.