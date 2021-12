Catean casa por Caso Telra... 50 horas después

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma / La casa del suegro de Rafael Zaga se ubica en Lomas de Chapultepec

Cincuenta horas después de haber arribado, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) catearon la casa del suegro de Rafael Zaga Tawil, este último evadido de la justicia por la presunta indemnización ilegal de 5 mil millones de pesos del Infonavit a la empresa Telra Realty.

El lunes a las 17:30 horas 15 elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, equipados con armas largas, llegaron al domicilio de Alberto Hanono, un hombre de 84 años de edad, ubicado en Jacarandas 224, en Lomas de Chapultepec.

Este miércoles, alrededor de las 19:30 horas, los agentes policiacos finalmente ingresaron al inmueble, confirmaron abogados de la familia del residente. Hanono salió de su casa, antes de que ingresaran los policías.

"Llegó el agente del Ministerio Público con la orden de judicial e ingresaron; no iban a encontrar nada, el señor ya no estaba allí y lo sabían perfectamente las personas que entraron, la verdad es que es un acto de hostigamiento. Del cateo no se va a desprender absolutamente nada", dijo el litigante consultado.

Desde la tarde del lunes, los elementos de la PFM estacionaron un Chevrolet Aveo color blanco, con placas RCR-165-C en la puerta de la casa, para impedir la salida de cualquier vehículo.

Alrededor de la manzana, una camioneta Mitsubushi gris, con placas NTD-25-22, estuvo haciendo rondines en forma intermitente.

La defensa de Hanono emitió un comunicado esta tarde para informar que los sujetos armados que llegaron al lugar se identificaron desde un principio como elementos de la PFM y que estaban en espera de una orden de cateo de un juez para ingresar al domicilio, lo que finalmente sucedió 50 horas después.

"Los suegros de Zaga Tawil, son personas mayores de 80 años de edad que no están imputados en ningún delito relacionado al caso Telra-Infonavit. En julio de 2021, el Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió el amparo y declaró como inconstitucional la orden de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga", dijo la defensa.

"La familia Zaga Tawil considera que este tipo de acciones emprendidas por las autoridades de la FGR es un uso de la fuerza desmedido por el Estado. Además, de contar con un amparo otorgado por el Poder Judicial que consideró las órdenes de aprehensión como inconstitucionales".

La FGR acusa a los Zaga de recibir en 2017, a través de su empresa Telra Realty, una indemnización ilegal de 5 mil 88 millones de pesos al Infonavit, luego de que este diera por terminados los contratos para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.

Para la Fiscalía, el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura y "sorpresivamente" los funcionarios del Infonavit supuestamente simularon un proceso de mediación.

El 25 de diciembre de 2020 un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ordenó las aprehensiones de los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, así como del hijo de este último, Elías Zaga Hanono.

Teófilo Zaga fue detenido el 30 de abril pasado en Xochitepec, Morelos, y actualmente se encuentra preso en el Penal del Altiplano, mientras que Rafael y su hijo en unos días cumplirán un año prófugos de la justicia.