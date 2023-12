Causan destrozos y queman mobiliario afuera de Censida

Especial / Agencia Reforma / Queman edificio en demanda de antirretrovirales

Activistas y personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) causaron destrozos en las oficinas del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) en Polanco, en la Ciudad de México, en demanda de antirretrovirales.

En el marco del Día Mundial del Sida, los manifestantes lanzaron piedras y bombas caseras al inmueble ubicado en la Avenida Homero, en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Los vidrios de la entrada se rompieron, lo que aprovecharon los inconformes para sacar mobiliario y prenderle fuego.

"¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigues!", gritaron.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que, alrededor de las 15:30 horas, servicios de emergencia sofocaron la conflagración al exterior de las instalaciones de la dependencia de la Secretaría de Salud federal.

El Gobierno capitalino detalló que no hubo lesionados. El personal que labora en este sitio fue desalojado.

De acuerdo con manifestantes, el desabasto de medicamentos ha sido una constante en esta Administración federal.

En la fachada, previo al incendio fueron colocados carteles con diversas demandas.

"Silencio igual a muerte", "Desabasto", "Nuestra salud no se negocia", "Censida no juegues con nuestras VIHdas" y "No al desabasto", se leía en algunas.

También simularon un sello de "Suspensión de labores", en inconformidad por los servicios prestados por la Comisión.

"Por violar el derecho a la salud de las personas que vivimos con VIH, por la falta de medicamentos e insumos médicos y permitir dar TARV (Terapia Antirretroviral) caducado", decía.

Al interior del sitio también se realizaron pintas.