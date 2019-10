CDMX, Chiapas y Michoacán ocultan su deuda

Tres entidades del país no cumplen con los criterios mínimos de transparencia sobre cómo planean gastar su presupuesto anual y ocultan información como el saldo de su deuda pública y los fideicomisos que tienen.

Se trata de Chiapas, Ciudad de México y, en último lugar nacional, Michoacán, de acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal publicado este martes por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El caso de Chiapas es crítico, ya que en la última medición, de 2017, había tenido un 98% de transparencia. Sin embargo, según explicó la organización, con el cambio de gobierno el año pasado se desechó el modelo que ya usaban para publicar su presupuesto, así que ahora solo alcanzó 54 puntos porcentuales de un total de 116 criterios evaluados sobre la información hecha pública.

La mayor opacidad estuvo en cuanto a la publicación de las plazas que tiene la administración pública y los tabuladores de sueldos que les pagan. Después, en el rubro de deuda pública, que asciende a 20 mil 355 millones de pesos, que representa el 7.2% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Tampoco hay datos desglosados sobre el dinero destinado a ayudas sociales, de su presupuesto de 91 mil 845 millones de pesos.

En Ciudad de México, la administración entrante mantiene la opacidad que ha caracterizado a la entidad, que hace dos años obtuvo un 57% de calificación y este año, 52%. Los rubros menos claros fueron respecto a cómo se clasifica el dinero, la información sobre cuánto se va a destinar a partidos políticos, comunicación social y ayudas sociales, además de la poca transparencia sobre deuda pública.

“La Asamblea está votando y aprobando un presupuesto sin saber los términos de contratación de deuda, los saldos de fideicomisos, y eso evidentemente revela una falla importante de la labor legislativa como contrapeso y como auditor del Poder Ejecutivo del Estado, y ahí hay una responsabilidad”, señaló Alexandra Zapata, directora adjunta del IMCO.

Manuel Guadarrama, uno de los autores del estudio, explicó que aunque la Ciudad ha hecho esfuerzos de digitalizar información sobre sus finanzas públicas, está fallando en el paso previo, que es dejar claro cómo va a gastar el dinero, de modo que después no se puede supervisar si se está cumpliendo con los objetivos.

“No tenemos de inicio la fotografía de cómo van a ser gastados, o cómo se piensa gastar el recurso público de la Ciudad de México al inicio del año, y que eso nos sirva de contraste para efectivamente verificar que a lo largo del ejercicio fiscal se vaya ejecutando conforme ese presupuesto”, apuntó.

El presupuesto de Ciudad de México es de 234 mil 16 millones, de los que 80 mil 823 son deuda pública, equivalente al 2.7% de su PIB.

Michoacán también ha mantenido sus bajos niveles de transparencia, que este año apenas llegaron a 46% de cumplimiento de los criterios del IMCO.

Este estado no indicó en su presupuesto de egresos las plazas de funcionarios y maestros que paga ni los salarios; y tampoco cumplió con ninguna información sobre cómo se clasifica el gasto. Además hubo opacidad en los datos de su deuda pública, los gastos en rubros específicos como el pago de ayudas sociales, y la información sobre distribución de recursos entre municipios.

El presupuesto total de Michoacán este año es de 70 mil 17 millones de pesos, y tiene una deuda de 20 mil 59 millones, el 4.8% del PIB.

Estados ocultan información de su deuda pública

El IMCO detectó que lo que más ocultan los estados en sus presupuestos, es lo que tiene que ver con deuda pública, ya que no ponen la información sobre para qué va a destinar el dinero obtenido con endeudamientos, y con qué tasas de interés o a qué plazo se va a pagar.

El 44% del país, 14 estados, no establecen topes para la contratación de deuda pública. 13 no desglosan el destino del dinero, ni el tipo de instrumento utilizado (es decir, si es un crédito simple, una emisión bursátil, etcétera), y 10 no identifican por qué decreto se aprobó el endeudamiento o con qué clave se le puede dar seguimiento.

Los estados con menos información respecto a la contratación de deuda son Chiapas y Michoacán, seguidos por Ciudad de México y por Estado de México. Ninguno de ellos desglosó los saldos de su deuda, ni qué fue lo que puso como garantía o fuente de pago, ni el monto asignado en 2019 para pagar esa deuda y los intereses.

Tampoco publicaron la institución bancaria con la que contrataron deuda, las tasas de interés ni los plazos en los que pagarán esos créditos.