Celebra AMLO llamado de Evo Morales a elecciones

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un "triunfo de la democracia" que se haya convocado a nuevas elecciones en Bolivia para evitar la confrontación, y felicitó a su homólogo Evo Morales por la decisión.

"Estoy en Bacalar, aquí en la bella Laguna de los Siete Colores. Miren esta belleza natural y aprovechó para expresar mi satisfacción por lo que se decidió en Bolivia lo que decidió el Presidente Evo Morales, el que se convoque a elecciones para evitar la confrontación y la violencia", expuso en video publicado en su cuenta de Twitter.

"Eso es un triunfo de la democracia, porque siempre hay actitudes, hay afanes autoritarios de querer resolver las cosas con la confrontación, con la violencia y el mejor método para resolver las diferencias es el método democrático, en este caso que sea el pueblo el que decida".

En el mensaje grabado junto a la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo, el Mandatario recordó cómo padeció en 2006 de un "fraude electoral", que a la postre derivó en una guerra contra el narcotráfico que ha dejado muerte y violencia en el país, hasta la fecha.

"Nosotros padecimos de fraudes electorales, no es un reclamo, son otros tiempos, pero pedíamos en el 2006, recuerdo, el voto por voto casilla por casilla, la transparencia, y se negaron las autoridades electorales y hubo una imposición que hizo mucho daño a México", sostuvo.

"Desde 2006 se desató la guerra contra el narcotráfico que ha causado la pérdida de muchas vidas humanas, se convirtió a nuestro País literalmente en un cementerio, fosas clandestinas por todos lados, violencia y eso todavía lo estamos enfrentando, porque en su momento no hubo democracia".

En ese entonces, advirtió, nadie, ni la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció por el fraude que se cometió en México, aunque dijo respetar la visión de quienes piensan que no supo perder.

"Por eso celebro lo de Bolivia, no a la violencia, resolver los problemas consultando al pueblo mediante la democracia. Un abrazo al pueblo de Bolivia y también un abrazo al Presidente de Bolivia, Evo Morales, por esa decisión que ha tomado".

Morales convocó hoy a la celebración de nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral renovado, luego que una auditoría de la OEA encontró que hubo irregularidades en el proceso electoral del pasado 20 de octubre, por lo que corresponde su anulación.