Celebra AMLO ratificación del T-MEC

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación en el Senado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

A través de un video, destacó que la aprobación por el voto mayoritario de los legisladores demuestra que hay unidad y acuerdo en fortalecer las relaciones de México con sus socios del norte.

"Volvemos a reiterar nuestra determinación, convicción, de mantener relaciones de amistad y cooperación para el desarrollo con Canadá y Estados Unidos", afirmó.

"Queremos la integración no sólo del Gobierno y de las relaciones económicas o comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, de nuestra América".

López Obrador sostuvo que, a diferencia del TLC, antecesor del T-MEC, el nuevo acuerdo comercial no sólo buscará el desarrollo comercial, sino el bienestar de los pueblos de los tres países.

"Se firmó este tratado hace algún tiempo y no se impulsaron las actividades productivas en México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo más lamentable, no se combatió la corrupción y la pobreza", sostuvo.

"Ahora, en una nueva circunstancia, podemos tener estas relaciones comerciales, porque son buenas, benéficas, porque significa inversión extranjera en México, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos, con el complemento de que haya bienestar en nuestro país, justicia; es el equilibrio: crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso".

El T-MEC fue ratificado por 114 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente destacó que México ha sido el primer país, de los tres socios, en avalar el tratado.