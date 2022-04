Celebra AMLO 'triunfo' patriota y niega presión a Corte

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un "triunfo" que la Corte no anulara la Ley Eléctrica, dijo que si no se avala su reforma en el Congreso ya hay la "protección básica" que le importaba, y negó presiones de su Gobierno a Ministros.

En su mañanera, el Mandatario federal indicó que con la decisión de la Corte se protegió a la gente para que no haya abusos de aumentos en la luz.

"Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México en beneficio de la Nación", celebró.

"Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz por eso estoy muy contento".

"Estoy muy contento, además fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de Derecho".

Indicó que con lo determinado por el Máximo Tribunal se le alivianó la carga y la mitad de los amparos quedan improcedentes.

"Ahora viene la reforma constitucional, pero ya la verdad con lo que se aprobó ayer nos alivianó la carga, con lo que se aprobó ayer vamos a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue un triunfo", festejó.

"Felicitaciones a los ministros, ministras de la Suprema Corte. ¿Qué viene con la reforma constitucional? Tengo la información que la semana próxima se va a votar, pero decirle a la gente que estoy más tranquilo porque ya con lo de ayer salvamos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente el precio de la luz".

"Si deciden no votar por la reforma Constitucional, que sepan que nosotros con la resolución de ayer tenemos la protección básica que nos importaba, con lo que de resolvió ayer, la mitad de los amparos quedan improcedentes y los más importantes".

El Mandatario también rechazó que su Gobierno haya presionado a los ministros para no invalidar su ley eléctrica.

-¿Ustedes no presionaron a los ministros a través del Secretario de Gobernación?, se le preguntó.

"No, no, ya no es el tiempo de antes, si fuese como antes, ¿Saben cómo hubiesen votado? ¿Cómo votaban antes? Por unanimidad, todos", negó.

"No, ahora hay libertades, claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que en vez de representar a los mexicanos, representan los intereses empresariales, son ultraconservadores. Hubo uno que dijo que la competencia está por encima del interés nacional ¡ay nanita!".

"Y se burlaron y aquí lo voy a aclarar, porque cuando me desaforaron, que ayer por cierto se cumplieron 17 años, saben lo que decía Creel, que era Secretario de Gobernación, pero no solo es Creel son algunos de estos ministros y estos abogados de corte empresarial, su estribillo era: la ley es la ley, la ley es la ley".

-¿Entonces a qué fue el Secretario de Gobernación a la Corte?

"Ah, pues fue a aclarar cosas, de todo tipo, es su trabajo, el Secretario de Gobernación debe mantener buenas relaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con el Poder Legislativo, tiene que hablar con los Gobernadores de todos los partidos, habla con dirigentes de partidos, es su trabajo", afirmó.

"No, nosotros no amenazamos, no compramos a nadie, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, pero eso está muy difícil que lo entienda el REFORMA, que es un periódico que defiende la corrupción de las élites en México".

Reconoce voto de Ortiz Mena

López Obrador reconoció al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien votó por no anular la Ley de la Industria Eléctrica, la cual había sido impugnada por la Oposición.

"Me dio gusto, que el nieto de Antonio Ortiz Mena, también fíjense como tiene que ver todo, todo influye y todo es historia y dicen que, aunque no estoy de acuerdo del todo, que origen es destino, pero el nieto de Antonio Ortiz Mena, que fue el que impulsó la nacionalización de la industria eléctrica cuando el Presidente (Adolfo) López Mateos votó por la constitucionalidad de la ley.

"Y no lo conozco, bueno, lo he visto cuando voy a los informes, pero son libres y además tuvieron la arrogancia de sentirse libres y lo hicieron muy bien y ese es un verdadero Estado de Derecho, no de chueco, como era antes", dijo.

Además de Gutiérrez Ortiz Mena, los Ministros Yasmín Esquivel, Arturo Zaldívar y Loretta Ortiz rechazaron los argumentos contenidos en la impugnación de senadores de Oposición.

Con ello, los Ministros no alcanzaron los votos necesarios para anular los aspectos centrales de la reforma legal de marzo de 2021 que favorece a la CFE sobre las empresas privadas.