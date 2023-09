Celebra Morena menos pobres, PRI se burla por 'logro'

Archivo / Agencia Reforma / Cámara de Diputados

Ciudad de México.- Legisladores de la Oposición minimizaron que sea un logro de la actual administración la reducción de más de 8 millones de pobres, por el efecto del pago de pensiones y becas a adultos mayores, discapacitados y jóvenes.

La fracción del PRI se burló que Morena presuma que haya "solo" 47 millones de pobres.

En tanto, el PAN reclamó que lo que se le da en pensiones, se recortó a programas de salud, educación y asistencia social, dejando a otros sectores desprotegidos.

En la sesión de este martes, en la glosa del V Informe de Gobierno en política social, la diputada de Morena, María Clemente García, afirmó que se había logrado el objetivo de aumentar el bienestar de la población históricamente discriminada, con los programas de López Obrador.

"Muestra clara de ello es que de 2020 a 2022, 8.9 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, pese a los efectos de la pandemia de Covid-19 y pese a las mentiras de la oposición.

"De igual modo, entre 2018 y 2023, el porcentaje total de población en situación de pobreza pasó del 41.9 a 36.3 %, lo que significa una disminución de 5.1 millones de pobres", resaltó en tribuna la legisladora, que representa a la población transgénero.

Explicó que dicha reducción es de carácter generalizado y que lo más notable es que en un periodo de apenas 4 años, las tasas de pobreza regresaron a sus niveles pre-pandemia, incluso cayeron por debajo de estos.

"De acuerdo con el Coneval, si no fuera por el nivel de transferencias monetarias provenientes de los programas sociales hechas a la población de 2020 a 2022, se hubieran registrado 50.3 y 11.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional y extrema, respectivamente", detalló.

El priista Rodrigo Fuentes Ávila dijo que Morena y el presidente López Obrador festejan y presumen que en dos años lograron bajar la pobreza, que se redujo un 8 por ciento, al pasar de 43.9 en 2020 a 36.3 en 2022.

"Pero antes de que el presidente de la República siga celebrando o, como él dice, con ganas de tirar aceite, alguien pudiera explicarle, por favor, que cuando se transforman los mismos porcentajes en números de personas, lo que está celebrando, en lugar de 56 millones ahora nada más, que ahora nada más tenemos 47 millones de mexicanas y mexicanos que viven en la pobreza.

"De verdad, ¿les parece un logro que 47 millones de compatriotas no tengan los ingresos para comprar la canasta básica y que, además, deban resolver carencias como educación, salud, seguridad social, caridad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y lo más cruel, la carencia de alimentación? Así es, personas que no tienen para comer. Eso, compañeras y compañeros, no es ningún logro", advirtió el legislador sobre las cifras del Gobierno.

También cuestionó el uso a conveniencia de las cifras, porque en 2021, utilizando la misma metodología, el Coneval informó que de 2018 a 2020 la pobreza y la pobreza extrema habían aumentado, por lo que el presidente se molestó, dijo que el Coneval se equivocaba y que habría una nueva medición en México, la de la felicidad.

"La incongruencia es tal, de tal magnitud, que en la misma evaluación del Coneval nos informa de la reducción de la pobreza en 2022, que tanto alegró a este gobierno, el Coneval también detectó el número de personas que en México tiene sin acceso a los servicios de salud, creció de 35 a 50 millones de mexicanos", manifestó.

Dijo que con los números de salud, el presidente volvió a descalificar al Coneval.

Pidió que se deje de engañar a la población con la pensión a adultos mayores y retó a Morena a que bajen los años para acceder a la pensión, de 65 a 60 años, para que haya una mayor población beneficiada.

La diputada del PAN Margarita Zavala aclaró que por cada peso que se dio para programas sociales, se desprotegieron otras partidas fundamentales.

"Este gobierno te está robando los pesos con una mano y en la otra te están devolviendo centavos.

"Cada depósito de este gobierno que se da de dinero es un dinero que es tuyo, porque no existe tal cosa de que es el dinero del gobierno ni del dinero de López Obrador. Es tu dinero, ciudadano, tu dinero, el que se va la refinería de Dos Bocas, tu dinero, el que se va al Tren Maya para aniquilar la selva y el ecosistema", explicó.

Señaló que su partido está a favor de los programas sociales, pero que es un insulto que haya 18 mil 600 millones de pesos para gastos de operación en los programas de Adulto Mayor.

"Ahí se va ese dinero para la campaña, para los guardaditos. Es el dinero que le quitaron a las estancias infantiles, es el dinero que le quitaron a las escuelas de tiempo completo, es el dinero que le quitan a las vacunas y medicinas

"Ese dinero, ese dinero que ya no está ahí, que no está en las universidades, que no está en las Casas de la Mujer Indígena, ya no está ahí. Nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas", reclamó.

Zavala agregó que, además, habrá un aumento en la deuda del Gobierno, de casi dos billones de pesos para el 2024, de la cual los más pobres serán los primeros en pagar las consecuencias.

"Todo el dinero que están repartiendo no es para acabar con la pobreza, porque no optaron por los pobres, optaron por los votos. Para ustedes los pobres no son más que una estrategia electoral, les interesa tenerlos ahí, administrarlos, les interesa someterlos", expresó.