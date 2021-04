Celebra Murayama que magistrados no se doblegaron

Ciudad de México.- Magistrados no se doblegaron ante amenazas, presiones o descalificaciones para regresar los registros a los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, lo que debe celebrarse.

Así lo afirmó el consejero Ciro Murayama, quien consideró que la decisión del Tribunal Electoral confirma que no se puede dar luz verde a los partidos o candidatos que no rinden cuentas

"El dinero opaco no tienen luz verde en la política democrática institucional mexicana. Rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es un asunto de obligación que se aplica a todos por igual, sin importar de qué partido político ni el poder que se tenga detrás. No puede haber poder por encima de la ley", dijo.

Durante la sesión del Consejo General de este miércoles, el consejero aseguró que el Tribunal no sólo ratifica de las decisiones del INE, que hizo cumplir la Constitución y de las leyes, sino que demuestra la independencia de las autoridades electorales.

"Reconozco la entereza de los magistrados para no doblarse a presiones ante amenazas, ni ante descalificaciones.

"La única manera que tenemos de democracia de coexistir es aferrándonos a la ley, y no es cierto que el juicio de algunos que se pretenden justicieros pueda derrotar al derecho, porque en ese momento será el poderoso el que imponga sus pretensiones por encima de los derechos que son de todos", dijo.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, se limitó a decir que asumía como suyas las reflexiones de su compañero.

Confirman cancelaciones de registro

Luego de que impugnaron ante el Tribunal Electoral, el Consejo confirmó la pérdida de registro a cuatro candidatos de Morena, dos de ellos aspirantes a presidencias municipales, Anabel García en Chalchicomula, Puebla, y José Fernando Lacunza, de Petatlán, Guerrero.

Así como Aidé Ibarez y Julieta Vences como candidatas a diputadas federales, quienes ya habían sido sustituidas por Morena.

En la lista de quienes no podrán ser candidatos independientes a cargos locales están ocho personas, y cinco más lograron que se le revirtiera de decisión. Así como otro abanderado de Redes Sociales.

También se acordó sancionar al PAN por irregularidades en su informe de gastos anuales con 2 millones 279 mil pesos, pues en Puebla no informó por qué subevaluó un predio, además de que se acordó dar vista a la Fepade.