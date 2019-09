Celebra PAN Asamblea Nacional

Ciudad de México.- Con poco más de dos mil delegados concentrados en el Centro Citibanamex, los panistas arrancaron la Asamblea Nacional, el colofón de los festejos conmemorativos de los 80 años de fundación del blanquiazul.

En medio de una etapa crítica para el partido, resintiendo aún la pérdida de las Gubernaturas de Puebla y Baja California, los panistas renovarán el Consejo Nacional, uno de los máximos órganos del partido, cuya composición guardará similitud con el anterior Consejo.

El michoacano Marko Cortés, dirigente nacional, preside los trabajos acompañado por los coordinadores parlamentarios, el senador Mauricio Kuri y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, y por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

La mayoría de los Gobernadores desairó el festejo, al que asistieron el de Durango, José Rosas Aispuro y el de Chihuahua, Javier Corral.

Por su parte, Ricardo Anaya anunció que no asistirá a la celebración debido a una emergencia médica familiar. El ex candidato presidencial difundió un video en el que deseó éxito al partido en los trabajos de hoy.

A la Asamblea arribaron el Alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, y la Alacaldesa de Pachuca, Yolanda Talladares.

Asimismo, llegó el ex senador Roberto Gil Zuart, que el año pasado afirmó que se retiraba de la política.

Ataviado con su típica banda tricolor, también asistió Juanito, que en los próximos días obtendrá su militancia.