Celebran a la Bandera sin Norma Piña y con Alejandro Gertz

CDMX.- Sin la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pero con la reaparición pública del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día de la Bandera en el Campo Militar Marte.

Desde 2020, cuando el presidente de la Corte era Arturo Zaldívar, no faltaba a la celebración, incluso daba un discurso. En esta ocasión, sólo asistió como representante del Poder Judicial el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero no le dieron la palabra. Gertz Mañero, quien no aparecía en actos públicos a desde hace un año, fue de los primeros en llegar al presidium.

A diferencia de los dos años anteriores, además, López Obrador esta ocasión sí leyó un discurso, un recuento de la historia de la bandera y el escudo naciones, desde los estandartes aztecas hasta el "águila mocha" del Gobierno de Vicente Fox para decir que muy pocas veces ha sido mancillada.

"Nuestra bandera ha conseguido con el curso del tiempo hacer el emblema de unidad el emblema cívico de unidad más respetado por todas y por todos, está por encima de banderías partidistas y otros intereses particulares o de grupos, por legítimos o poderosos que sean", dijo.

"Por eso hoy, recordamos que aun siendo diversos, distintos en lo cultural, en lo político y en lo social, no reconocemos los mexicanos en nuestra bandera, porque ella representa esclarecida y eterna la grandeza de nuestra patria", agregó.

A los presidentes de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, y del Senado, el morenista Alejandro Armenta, les tocaron los otros discursos.

Los dos hicieron un recuento de la historia de la bandera, pero Creel también insistió sobre la unidad que representa.

"Nuestra bandera no representa sólo a los que vencieron, también representa a los vencidos. Tampoco es una historia de héroes o villanos y, menos aún, una que intenta reivindicar el pasado para legitimar el presente", expresó.

El pasto del campo estuvo casi repleto de militares y estudiantes del Heroico Colegio Militar, estudiantes de primaria y familiares de los militares.

Por el fuerte el sol, al menos dos menores fueron retirados en silla de ruedas.

En el presidium, Gertz Manero recibió un alegre saludo de Lopez Obrador y abrazos del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.