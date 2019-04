Celebran elbistas memorándum del Presidente

Ciudad de México.- La organización Maestros por México (MXM), fundada por cercanos a la ex lideresa Elba Esther Gordillo, celebró este martes la disponibilidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador para abrogar la reforma educativa.

Luego que el Mandatario giró instrucciones a tres dependencias federales para suspender la aplicación de la legislación vigente, la agrupación también se pronunció por mantener el diálogo y buscar los acuerdos necesarios para revertir los cambios aprobados en 2013.

"Desde 2018, Maestros por México se comprometió con la base del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a trabajar para abrogar la reforma educativa punitiva que vulneró los derechos laborales y humanos de miles de maestros bajo el apoyo del sindicato SNTE", señaló.

"Maestros por México estará impulsando reformas que beneficien al gremio magisterial, como la laboral y educativa".

La organización se pronunció porque cualquier decisión gubernamental garantice la educación pública, laica y gratuita, así como la dignidad de los docentes.

En el documento, reiteró sus críticas a la actual dirigencia del SNTE.

"MXM es el portavoz de los trabajadores de la educación que por más de siete años han visto lastimados sus derechos laborales sin tener un sindicato que los cobije", señaló.

"MXM no es otro sindicato, MXM es la defensa a los derechos laborales y educativos que no hizo el SNTE durante un sexenio".