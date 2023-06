Censura el INAH a arqueólogo crítico del Tren Maya

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, autor de un texto en el que definió al Tren Maya como "la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos", es acusado por el INAH de perjudicarlo con su escrito, revela un acta administrativa a la que tuvo acceso REFORMA.

El texto, fechado el 30 de abril de 2023 y que reprodujeron en Facebook investigadores del instituto y agrupaciones como No al Tren Maya, motivó el pasado 3 de mayo un acta suscrita por el director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, quien indica que el texto perjudica al Instituto, "toda vez que se duda de la credibilidad, honorabilidad y transparencia con la que se están realizando los trabajos".

De ese documento derivó un acta administrativa, fechada el 24 de mayo, que acusa a Cortés, investigador del Centro INAH Quintana Roo, de incumplir diversos ordenamientos y de poner en riesgo "elementos arqueológicos" y al personal que allí labora, "ya que sus manifestaciones están ocasionando reacciones de disgusto y descontento en la población", cuyas "represalias" pudieran hacerse extensivas al personal del INAH en general.

Para el especialista en legislación cultural, Bolfy Cottom, ex Secretario técnico del INAH, Cortés Brasdefer hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

En tanto, el INAH informó que ha concluido las tareas de salvamento arqueológico en campo y las labores de visto bueno para las obras del Tren Maya, según el director general del Instituto, Diego Prieto.

Las discrepancias

Fernando Cortés de Brasdefer, especialista en la cultura maya, advirtió que durante la obra ferroviaria se "buscan objetos, mas no sociedades ni formas de vida, abundan materiales arqueológicos encima de las excavaciones sin control ni protección. No hay veladores que vigilen los hallazgos, la rapiña está en su apogeo".

El investigador afirmó haber constatado y documentado estos "actos criminales" en recorridos por el tramo.

"Durante estos recorridos no ha sido fácil acercarse a los espacios de operación, evitamos enfrentarnos con los soldados y los arqueólogos, ya que las excavaciones a veces cuentan con seguridad militar en los accesos, porque como sabemos es un proyecto de 'seguridad nacional' (...) por eso no escuchan, no ven, no sienten, pero su necesidad laboral es comprensible.

"Hemos optado acudir desde Chetumal a los tramos por las tardes ocasionalmente, casi al caer el sol cuando está todo abandonado o el domingo, como hoy que no hay nadie, salvo las garrapatas y la fauna salvaje que siempre nos dan la bienvenida".

Los resultados en estos recorridos contradicen las declaraciones del director general del INAH, Diego Prieto, difundidas el pasado 27 de abril en la conferencia matutina del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando refirió que se cuenta con el Visto Bueno del 97 por ciento del tramo 7.

"Es decir, ya no hay nada más que hacer en el tema del rescate, así lo dio a entender, porque la obra está casi terminada, según él. Lo cierto es que el tramo 7 son 254.5 kilómetros y en la realidad, el papel del INAH en cuanto a las exploraciones apenas está empezando, según lo hemos constatado un antropólogo, un historiador, un arqueólogo y un campesino".

Prieto dijo que han debido encontrar soluciones de ingeniería imaginativas y cuidadosas para salvar información y estructuras arqueológicas; Cortés de Brasdefer discrepa:

"Las estructuras que yo vi, que hasta ahora son alrededor de un ciento no existen indicios de que vayan a ser salvadas, incluso la orden de su destrucción se encuentra inscrita oficialmente en cintas amarillas en las balizas de las estructuras a lo largo del tramo".

Junto con el texto de Cortés de Brasdefer se compartieron imágenes con acercamientos a dichas cintas. En una de ellas se lee: "Tramo 7. Cimiento. Solo registro. Deconstrucción" y se aprecia también maquinaria sobre estructuras elevadas, así como árboles talados.

El acta fue instrumentada el pasado 24 de mayo, sin que el arqueólogo estuviera presente. Lo representó el secretario general del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, Alberto Herrera, quien solicitó diferir la audiencia.

Preocupa libertad de expresión

Al recurrir a un procedimiento punitivo contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, el INAH se constituyó en juez y parte, advirtió el antropólogo Bolfy Cottom, exsecretario técnico del organismo.

Consultado por REFORMA sobre las implicaciones del acta administrativa promovida contra el investigador de Quintana Roo, Cottom consideró que Cortés de Brasdefer hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.

"Me parece un hecho delicado, porque tiene que ver con un acto de autoridad derivado de un texto que escribe un investigador del Instituto. Ellos asumen que lo expresado en ese texto son injurias, acusaciones incluso.

"En realidad, es un investigador que hace uso de su libertad de expresión, un derecho humano establecido en el artículo sexto de la Constitución, que incluso establece el derecho de difundir información a la que se tenga acceso.

"En pocas palabras, me parece que hay una confrontación entre un derecho a la honorabilidad, a la buena reputación (el reclamado por el INAH), contra un derecho humano, el de libertad de expresión", expuso en entrevista.

Cortés de Brasdefer, quien según el INAH contravino diversas disposiciones por recorrer sin autorización la zona donde se construye el tramo 7 del Tren Maya, también ejerció su derecho al libre tránsito, ponderó Cottom.

"Él estaba haciendo uso de su libertad de caminar, de recorrer ese tramo por interés propio, y eso no está prohibido", puntualizó.

Las personas aludidas en el texto podrían haber respondido públicamente y exponer sus argumentos, opinó el especialista en legislación cultural.

Aunque el texto de Cortés de Brasdefer se hizo público en Facebook, originalmente se compartió de manera privada, vía WhatsApp, entre los investigadores del Instituto.

"Creo que faltó pericia para resolver este asunto en corto, para llamar al investigador a dialogar, a discutir lo que él estaba planteando y los argumentos que tenían los aludidos. Se fueron directamente por un acta de hechos, por un acta administrativa y hasta ese momento se da la posibilidad de que él comparezca, entiendo que para alegar lo que a su derecho convenga".

La institución, sin embargo, es juez y parte, observó.

"El director del Centro INAH es (la otra parte que) comparece y al mismo tiempo el que instrumenta el acta. Este tipo de cuestiones son bastante cuestionables".

Hasta ahora, reconoce Cottom, nadie ha sido sancionado por ejercer su libertad de expresión en el tema del Tren Maya, pero este procedimiento constituiría un precedente delicao.

"Porque es una línea muy delgada la que se está cruzando al decir que el autor del texto está emitiendo acusaciones. Mientras él no acuda a un Ministerio Público, a la autoridad competente o a la autoridad administrativa en el Instituto a presentar una denuncia, en realidad es una interpretación que hacen los aludidos".

Confió en que prive el diálogo en este caso, aún en curso, porque la comparecencia de Cortés de Brasdefer se difirió.

Concluye INAH salvamento arqueológico

El INAH concluyó las tareas de salvamento arqueológico en campo, informó el director general del Instituto, Diego Prieto.

Por indicaciones del Presidente de la República, dijo, se pondrá en marcha un mecanismo para finalizar las labores de Visto Bueno y el trabajo de gabinete, en sitio, o proyectos como el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, con la incorporación de jóvenes investigadores que participaron en las tareas de salvamento.

El salvamento arqueológico derivado de las obras del Tren Maya es de tal magnitud que cambiará la visión que tenemos hasta la fecha sobre la civilización maya, aseguró Prieto.