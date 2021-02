Censuran protección de AMLO a Salgado

Tomada de Twitter

Ciudad de México.- Activistas, escritoras, investigadoras y actrices exigieron ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador romper el pacto de machismo al mantener a Félix Salgado como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a pesar de que enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual.

Con la leyenda "Presidente, rompa el pacto", mostrada a través de cartulinas, miles de usuarias y también usuarios de redes sociales solicitaron al Mandatario que impida el avance político del senador con licencia.

"Esta es la oportunidad para el Presidente y Morena de demostrar si realmente son diferentes y tienen decencia. No pacten con el machismo avalando a un candidato como Félix Salgado", publicó la escritora Alma Delia Murillo.

"A López Obrador y a Mario Delgado (dirigente de Morena) les decimos: Rompan el pacto #UnVioladorNoSeráGobernador #NingúnAgresor EnElPoder", escribió Daniela Malpica, fundadora de Justicia Transicional en México.

La exigencia fue impulsada por la Colectiva Nacional Feminista; por Olimpia Coral, autora de la llamada Ley Olimpia para castigar la violencia digital, y por actrices como Regina Blandón, Anabel Ferreira, Maya Zapata, Andrea Biestro y Mariana Villegas, entre otras.

El reclamo se convirtió en tendencia en redes sociales unas horas después de que el Presidente defendió públicamente a Salgado.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, pidió evitar linchamientos, demandó respetar los resultados de la encuesta aplicada por Morena para seleccionarlo como candidato y cuestionó las intenciones de las víctimas que lo han acusado de abusos sexuales.

"En todo esto siempre hay que preguntar ¿y de parte de quién?", preguntó, tras advertir que podría tratarse de politiquería de carácter electoral.

Para la abogada Patricia Olamendi, representante legal de una de las víctimas de Salgado, las expresiones del Presidente fueron violentas y ofensivas.

"No solamente le da su total apoyo, sino se va contra la víctima, lo cual es muy fuerte.

Fue muy violento, o sea, ustedes no existen, no existen las mujeres, no existen las víctimas, es el pueblo, ganar elecciones por ganar", reprochó.

La defensa del Presidente se registró a pesar de que la propia secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, aceptó que debe reconsiderarse la candidatura de Salgado Macedonio.

Además de afrontar dos denuncias penales por violación, el político tiene abiertos dos procesos de investigación al interior del partido.

Colectivos feministas impugnarán hoy el registro de Salgado ante el Instituto Electoral de Guerrero y convocaron a una marcha contra su candidatura.