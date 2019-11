Centenas de familiares trabajan en la Corte

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó a centenas de familiares trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la gestión del ministro Luis María Aguilar como presidente del máximo tribunal del país.

Aunque la SCJN rechazó que exista algún “conflicto de interés” por esta situación, dio a conocer que realizará una “adecuación a la normativa interna” para este tipo de casos.

Y es que tan sólo en la revisión de 101 expedientes, la Auditoría Superior de la Federación identificó 59 casos en los que trabajadores tienen parentesco en segundo grado (hermanos), según consta en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018.

De acuerdo con el reporte del órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, de esos 59 casos, en diez los hermanos se encuentran adscritos a la misma área.

Respecto a esta situación, la SCJN le aseguró a la ASF que la normativa vigente no establece como requisito de ingreso informar si se tiene algún familiar laborando en la Corte ni “tampoco establece que deba requerirse a los servidores públicos en activo una declaración sobre si tienen familiares laborando en algún órgano o área de ese máximo tribunal.

“Asimismo, señaló que las 59 personas a las que se alude anteriormente, no participan en la contratación, selección, nombramiento o designación de aquellas con las que tiene algún parentesco (…) y, por tanto, no se actualiza un conflicto de interés".

“Sin embargo, informó que con motivo de lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación, se realizará una adecuación a la normativa interna a efecto de que se incluya una disposición en la que se solicite una declaratoria para todo el personal de nuevo ingreso y reingreso de no conflicto de interés relativa a la existencia o no de alguna relación civil o familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, y para que en lo subsecuente no se contrate dentro de una misma área a personas que guarden algún parentesco”, detalla el documento.

