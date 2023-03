'Cepillen a los vecinos', pide AMLO previo a juego contra EU

Especial / Agencia Reforma / El presidente López Obrador llamó a los mexicanos a ganarle esta noche a la sección de Estados Unidos

Ciudad Juárez.- Aficionado al beisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al seleccionado nacional que compite en el Mundial de Beisbol a ganarle a los Estados Unidos con quienes se enfrentan esta noche.

El seleccionado mexicano se estrenó este sábado cayendo en extra innings ante Colombia, luego de un error en fildeo de Luis Urías.

"Paisanos, caballos del equipo de México en el Clásico Mundial de Beisbol: recuerden las célebres frases de Yogi Berra: 'Esto no se acaba hasta que se acaba'; y de Babe Ruth: 'No se puede vencer a quien no sabe rendirse'. Con pasión y respeto cepillen a los vecinos", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Su mensaje fue acompañado con la fotografía oficial de la escuadra mexicana que participa en el Mundial de Beisbol.