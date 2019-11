'Cercan' papás de niños con cáncer Senado

Ciudad de México.- Padres y madres de niños con cáncer, que no tienen seguridad social, bloquean las entradas y salidas del Senado de la República para demandar claridad sobre la cobertura de salud que tendrán sus hijos tras la desaparición del Seguro Popular.

El grupo de inconformes tomó todos los accesos del recinto legislativo y exigen ser atendidos nuevamente por senadores integrantes de la Comisión de Salud.

Aunque son pocos, los padres y madres colocaron un lazo y cadenas en las entradas del Senado, por lo que nadie puede entrar ni salir.

Ésta es la cuarta vez que los tutores protestan en el Senado pues a pesar de que ya han sostenido reuniones con legisladores y sus asesores, dijeron, nadie les ha garantizado cómo continuará vigente la cobertura médica de sus hijos.

Los padres exigen que antes de aprobar la reforma a la Ley General de Salud que sustituye el Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se agregue un artículo que especifique qué enfermedades graves y de alto costo cubrirá este nuevo organismo y cómo.

"Pedimos que haya claridad en eso. Que realmente nos digan: 'saben qué, se va a aprobar el Insabi, pero ustedes no van a tener ningún problema, se va a seguir cubriendo y no tienen que hacer ningún pago'", explicó Leslie Martínez, madre de un niño de 4 años con un tumor en la retina.

"Eso es lo que nosotros peleamos, que sigan los tratamientos tal cual tanto para los niños como para la gente adulta, que no se les afecte", agregó.

Sin embargo, afirmó, no están en contra de la creación del Insabi, pero exigen que se realice un foro con especialistas del sector y con los usuarios del Seguro Popular para incluir sus demandas en la reforma.

"Queremos que nos firmen una minuta, que se comprometan a que esto va a mejorar, con una firma con la que nosotros también nos podamos respaldar", indicó.

También exigen garantizar el abasto y acceso a medicamentos oncológicos, más plazas para personal de salud y aumentar en 8 por ciento los recursos que se destinan al Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, a través del cual el Seguro Popular cubre enfermedades graves.

En un carta enviada al Presiente André Manuel López Obrador, los familiares recuerdan que desde septiembre de 2018 han sufrido en 7 ocasiones desabasto de medicinas.

"Se nos ha dicho que no va a desaparecer (el Seguro Popular) y que nuestros hijos seguirán con la atención, pero por más que tratamos de leer eso en el dictamen, simple y sencillamente no está por ningún lado", indicaron.

Este martes se registran diferentes bloqueos de distinta índole, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y también en el Senado.