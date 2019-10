Cercan transportistas San Lázaro

Ciudad de México.- Al menos una decena de camiones rodearon la Cámara de Diputados de San Lázaro desde las primeras horas de este martes en el marco del paro nacional convocado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la cual anunció bloqueos en las principales carreteras del País.

Hasta el momento, los manifestantes provocan afectaciones en la calle de Sidar y Rovirosa, con cuatro accesos bloqueados; en Emiliano Zapata, con tres y la Avenida Ing. Eduardo Molina, con un acceso.

Los accesos peatonales no están obstruidos.

Asimismo, la AMOTAC anunció bloqueos carreteros desde las 8:00 horas de este martes en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México, como la Caseta México Cuernavaca; la Caseta México Toluca; la Carretera México-Puebla; la carretera México-Pachuca, en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, y en periférico boulevard Manuel Ávila Camacho.

No obstante, hasta el momento no se registran afectaciones en dichas vías, ni presencia de transportistas.

Las principales peticiones de los inconformes se concentran en exigir más seguridad para sus operadores, así como en las carreteras, terminar con cobros excesivos de grúas, disminuir el precio de los combustibles y casetas, sacar de circulación los el doble remolque y reemplacamiento de vehículos.