Cesan a funcionaria que condicionó apoyos a favor de Adán

CDMX.- Un audio delató a Valeria Oseguera, coordinadora estatal de la Secretaría del Bienestar, amenazando a un líder comunitario con quitarle apoyos sociales si no apoyaba a la "corcholata" morenista Adán Augusto López Hernández, por lo cual este miércoles ya fue cesada.

La Mandataria morenista Marina del Pilar Ávila reconoció la veracidad del audio y aseguró que desde ayer pidió el despido de Oseguera al Secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui, a quien no cesó pero también estará bajo investigación.

"Vamos a presentar ante la Secretaría de Honestidad todo lo necesario para que se hagan las investigaciones correspondientes a cualquier servidor público que haga este tipo de amenazas", dijo en conferencia de prensa.

"Fui muy clara: somos un Gobierno distinto, los programas de Bienestar son para toda la gente que lo requiera y no se pueden condicionar ni por temas políticas ni electorales, ni internos o externos. Lo que sucedió ayer con esta ex funcionaria es que no entienden en qué Gobierno trabajan", insistió.

En llamada telefónica filtrada, se exhibió a Oseguera exigiendo al líder comunitario que deje de apoyar a Claudia Sheinbaum, pues ella lo tenía anotado como partidario de López Hernández.

"No sabes el apoyo que yo traigo", amenaza Oseguera, "yo te aprecio, pero no me gusta que estás con nosotros (López Hernández) y salgas, estoy ahorita en una reunión de Morena en Mexicali, clarificando todos los comités, y sale tu nombre por allá, por acá, por todos lados".

A medida que avanza la conversación, el líder comunitario le explica que sus amigos lo están invitando a irse con Sheinbaum, y que de lado de Adán Augusto en Baja California no ha recibido los apoyos prometidos.

Oseguera entonces le presume que ella es parte de la Coordinación Estatal de Adán Augusto, a cargo del Secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui.

"Nomás, checa, pon en una balanza dónde es, dónde te conviene, que es acá, donde estoy yo, donde están los apoyos, que mi Jefe es el de Bienestar, donde están los programas, donde está todo, si no, después te quedas sin nada de apoyos te voy a ser bien sincera", amagó.

"El que mueve el partido de Morena, ¿quién crees que es?; ¿quién crees que mueve el partido de Morena? Mi jefe, Netza, mueve el partido de Morena en Baja California", insistió.

Pone Adán en duda 'veracidad' de condicionamiento de apoyos en BC

Tras ser cuestionado sobre el caso, el aspirante Adán Augusto López Hernández puso en duda la veracidad del audio en donde la ahora ex funcionaria, Valeria Oseguera, fue exhibida condicionando apoyos sociales en Baja California.

López Hernández pidió que se indague a Oceguera, quien exigió a un líder comunitario apoyar a López Hernández en lugar de a Claudia Sheinbaum.

"Si las cosas fueron así, que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que se separe, debe ser separada inmediatamente de su cargo", dijo en entrevista en la que negó también conocer el audio.

Denunciará PAN a funcionaria

!> El dirigente Estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, señaló en conferencia de prensa que denunciará penalmente al Secretario Netzahualcóyotl Jáuregui.

"Presentaremos denuncia penal contra los funcionarios que resulten responsables, particularmente contra el Secretario y a funcionaria estatal de la Secretaría de Bienestar (Valeria Oseguera), que es un delito electoral, grave, que implica prisión preventiva oficiosa, espero que se actúe conforme a derecho", apuntó.

El líder de oposición lamentó que la Mandataria "solape" y "respalde" al funcionario estatal.

"Lo ha venido denunciando la corcholata Marcelo Ebrard, junto con 80 diputados, que hay intervención en favor de unos y de otros de los corcholatas de Morena, y que esto se está haciendo a través de la Secretaría de Bienestar en cada uno de los Estados.

"Ayer salió la confirmación de esto, descubrir el hilo de cómo está trabajando la Gobernador Marina del Pilar a través de la Secretaría de Bienestar, que hoy tan lamentablemente se limpia las manos cuando queda expuesto, denunciado del trabajo sucio", recalcó.