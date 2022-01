Chihuahua, primer lugar nacional en secuestros; segundo en violación

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad de México.– Durante la presentación del Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reveló que Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en el delito de secuestro y el segundo lugar en carpetas de investigación por el delito de violación.

Se detalló que el estado es el cuarto lugar y sigue aumentando en el delito de homicidio doloso y quinto lugar en feminicidios; además, el quinto lugar a nivel nacional en número de carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo.

El reporte incluye, a nivel nacional, a todas aquellas entidades federativas que tuvieron elección a gobernador en 2021, entre ellas Chihuahua, donde se presentaron situaciones de incidencia delictiva y violencia política; incluso menciona la falta de alternancia política en la entidad.

En este sentido, los datos en las entidades con elecciones a gobernador en 2021 concentraron 49.9 por ciento de homicidios dolosos, 32.6 por ciento de secuestros, 35 por ciento de feminicidios, 26.3 por ciento de extorsiones, 21.7 por ciento de robos a negocio y 32.6 por ciento de robos de vehículo, cifras concentradas en 15 estados.

Otro de los temas fue la incidencia de homicidios dolosos de menores de edad, que ya ha superado las mil víctimas desde 2017, mientras que en 2021, la incidencia delictiva dentro de este grupo creció 11.8 por ciento respecto al año 2020 y permanece como asignatura pendiente para las autoridades de todos los niveles.

“La victimización de niñas, niños y adolescentes permanece como una asignatura pendiente y este incremento se explica por el comportamiento de diversos delitos, como son lesiones culposas y dolosas; delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal; delitos que atentan contra la libertad personal; trata de personas y tráfico de menores; corrupción de menores y extorsión”, explicó Francisco Rivas, director general del ONC.

Rivas agregó que el panorama de seguridad en el país mantiene un deterioro significativo reflejado en el comportamiento de la incidencia delictiva y la violencia, además del debilitamiento de la gobernabilidad y la ineficiencia de las Fuerzas Armadas; incluso afecta el deficiente gasto público en materia de seguridad.

“El presidente no sólo no regresó a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, sino que los vació. Prácticamente todo el personal activo está ahora en las calles, 85 por ciento de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Semar (Secretaría de Marina), y el 88 por ciento de la Guardia Nacional. Los resultados de este despliegue de fuerzas federales son marginales y el país ya no se puede militarizar más, a menos de que el Gobierno federal ponga a personal administrativo a patrullar calles, carreteras o vigilar aduanas” dijo Rivas.

Finalmente, consideró que el 2021 ha sido el año más violento contra las mujeres, acumulando el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene registro. Asimismo, la tendencia nacional de la extorsión sigue aumentando: creció 11.3 por ciento respecto a 2020.

