Chihuahua tendrá nuevo parque industrial de 142 mdd

Cortesía / La construcción inicial del parque industrial generará cerca de 450 empleos por edificio

Ciudad de México.- Con una inversión de 142 millones de dólares se desarrolla el primer parque industrial que la compañía mexicana American Industries Group tiene en Chihuahua.

El pasado mes de abril se realizó la colocación de la primera piedra del American Industries Parque Industrial Chihuahua, que estará construido en una superficie de 54.5 hectáreas y alojará 13 naves industriales que ocuparán 44.3 hectáreas.

La construcción inicial del parque industrial generará cerca de 450 empleos por edificio y se estima que la primera nave especulativa de 120 mil pies cuadrados estará lista para finales de este año.

"Decidimos instalarlo en Chihuahua porque hemos estado viendo muchas expansiones de las empresas que hay en esta ciudad, tales como la industria aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, etc. Hemos trabajado en muchas propuestas de nuevos edificios para estas expansiones y también de edificios de inventario para estar listos para las empresas que vengan. Estamos construyendo el primer edificio de este nuevo parque industrial basados en el nearshoring y en la llegada de nuevas empresas de origen chino, francés y estadounidenses a las que ayudamos con la parte de shelter donde les ofrecemos servicios administrativos como recursos humanos, finanzas, de modo que ellos se dediquen a la producción, la calidad y la entrega, y eso les da mucha confianza para establecerse aquí y ser sus aliados administrativos, y también les desarrollamos y rentamos el edificio", comenta Sandra Malottky, directora de Desarrollo de Negocios Región Chihuahua de American Industries Group.

Se espera que las naves sean ocupadas por empresas de origen extranjero y de cualquier tipo de industria manufacturera aplicada a diversos sectores, esto gracias a su estratégica ubicación, ya que se encuentra a dos minutos del Aeropuerto Internacional de Chihuahua y a 372 kilómetros de la frontera norte.

En términos logísticos, el American Industries Parque Industrial Chihuahua proporciona diversas ventajas, ya que está a dos minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Chihuahua, cerca de una salida a la Carretera Panamericana km 18.5 Ciudad Juárez y de líneas de ferrocarril para la industria aeroespacial y otros que requieran el servicio de carga de grandes dimensiones.

"El 98 por ciento de las industrias con las que trabajamos llevan toda su logística hacia Estados Unidos por camiones a los que llamamos full truck load de 54 pies. Estamos cerca de la frontera, la mayoría de las empresas extranjeras que viene va a exportar su mercancía a Estados Unidos, entonces la mandan por tráiler y llega en uno o dos días a sus bodegas. Sin embargo, hemos estado evaluando que al tener la línea de ferrocarril ya solo es poner una escuela de ferrocarril y hacer todos los trámites con Ferromex para tener este tipo de transporte preparado para la empresa que llegue y lo necesite", declara Sandra Malottky.

Demanda de espacios industriales en Chihuahua

Aunque en 2020, a raíz de la pandemia, la inversión en real estate industrial se detuvo, el año pasado se reactivó de manera sorprendente, aumentó la demanda de espacios industriales de tal manera que hubo una absorción de casi cuatro millones de pies cuadrados.

"Todo lo que había disponible en Chihuahua, en 2022, edificios de Clase A, Clase B, Clase C, etcétera, se vendió o se rentó. Ahorita en la ciudad no hay un edificio disponible más que uno que tenemos en el Complejo Industrial Sur cerca del aeropuerto, enseguida de la planta que le estamos haciendo a Honeywell de 173 mil pies, lo tenemos listo para las empresas que lleguen, podemos hacerle mejoras de 170 mil pies. No hay otro edificio construido listo, todos los desarrolladores inmobiliarios estamos construyendo en diferentes áreas de la ciudad", refiere la directora de Desarrollo de Negocios Región Chihuahua de American Industries Group.

El American Industries Parque Industrial Chihuahua ofrece modelos build to suit y es considerado un producto de primera clase. "Al ser un parque industrial de un solo desarrollador nos da mucho control y podemos ser flexibles con las empresas y hacerles un edificio a su medida. Desarrollamos y rentamos, no somos constructores, subcontratamos a la constructora. El negocio del real estate está en rentar el edificio a largo plazo, de siete a 10 años", agrega.

Malottky refiere que el real estate industrial previó una reactivación del sector, aunque no tan rápido y con alto niveles de demanda. De hecho, American Industries, experta en apoyar a empresas extranjeras a establecerse en México

con soluciones de real estate industrial y servicios administrativos shelter, ha sido una de las compañías mexicanas privadas beneficiadas por el nearshoring, con un portafolio de más de 140 propiedades industriales en México y presencia en 16 parques industriales en las zonas de mayor demanda.

La compañía de origen chihuahuense, fundada por el empresario Luis Lara Armendariz en 1976, ha apoyado el establecimiento de más de 200 empresas extranjeras de los sectores de aeroespacial, automotriz, manufactura, médica, electrodomésticos, etcétera.