Chocan auto del equipo de Delfina Gómez

Un vehículo en el que viajaba el equipo de campaña de Delfina Gómez, candidata por Morena, PT y PVEM para la Gubernatura del Estado de México, fue impactado por un tráiler cuando se dirigían a un mitin, en el sur de la entidad.

El accidente ocurrió en una carretera de Tejupilco, cuando sus colaboradores se trasladaban en diversos vehículos hacia el lugar del evento.

De acuerdo con Óscar González Yáñez, dirigente del PT en el Estado de México y quien acompaña a la aspirante en sus giras, los tripulantes no presentaron lesiones.

"Un tráiler impactó uno de los vehículos de la maestra Delfina en las inmediaciones de Tejupilco, por fortuna no hay lesionados y la candidata viajaba en otro auto", dijo.

'Que se comparta el pastel'

En su segundo día consecutivo recorriendo el sur del Estado de México, Delfina Gómez aseguró que la victoria del 4 de junio es un pastel que debe compartirse.

"Que no solo diga una persona 'Ya gané y ya me quedo con todo el pastel', no pues que se comparta el pastel, porque es trabajo de todos nosotros", dijo la abanderada en un mitin en Tlatlaya.

"Cuando me dicen 'maestra ya ganamos', eso me gusta mucho, porque no me dicen 'ya ganó maestra', me dicen 'ya ganamos' y la intención es efectivamente que ganemos todos".

Pese a los problemas de inseguridad por el crimen organizado que enfrenta la zona, la morenista ahondó en atacar problemas que enfrenta el campo y la escasez de agua, asegurando que en el recorrido que realizó para llegar hasta Tierra Caliente se percató de los bajos niveles en las presas de agua.

Durante su intervención, dijo que parte de su plan de trabajo sería impulsar grandes jornadas de reforestación y atender las deficiencias en la red hidráulica estatal.