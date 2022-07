Chocan Morena y PRI en Comisión Permanente por 'Alito'

Alfredo Moreno Espinosa / Agencia Reforma / Las acciones de 'Alito' Moreno y Layda Sansores, fueron cuestionadas por las bancadas de Morena, PT y PRI

Ciudad de México.— Las recientes polémicas de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, provocaron un choque entre el tricolor y las bancadas de Morena y del PT en el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El actuar de la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, también salió a relucir por la difusión de las grabaciones con las que se han ventilado las declaraciones indecorosas del líder priista.

En medio del escándalo relacionado con las propiedades que se investigan a "Alito", legisladores del PRI advirtieron que hay casas de todos los colores y que en los señalamientos contra su líder asoma una "venganza política".

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña, propuso que el PRI mantuviera a su cuestionado líder hasta el último día de 2024, "para asegurar la extinción del otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional".

A juicio de Fernández Noroña, las revelaciones del monto de las propiedades de "Alito" son "verdaderamente monstruosas". Según dijo, la crisis por la que atraviesa el Revolucionario Institucional es de tal grado que los priistas no pueden salir del embrollo.

"Y ya para qué le sigo: está en el hoyo y cavando. Me parece que darle todavía alguna zarandeada adicional es violencia excesiva, violencia política innecesaria", remató.

Por Morena, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, alegó que la "suntuosidad de la mansión" que el dirigente priista tiene en Campeche representa "un insulto para los campechanos".

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín reprochó que los legisladores de Morena y PT se regodearan con la crisis de liderazgo que arrastra el Revolucionario Institucional.

En ese tenor, el yucateco dejó una velada advertencia: "solamente les recuerdo una cosa. No son los primeros audios que conocemos, hay de todos los colores. Y no son las primeras casas que conocemos, hay de todos los colores. Y la justicia, como vemos, es selectiva y está en marcha una venganza política como no habíamos visto".

El diputado morenista Leonel Godoy estimó que el tricolor debería al menos sancionar éticamente a su dirigente "por sus acciones delictivas, por su lenguaje procaz y por sus excesos".

Por el PRI, el diputado Mariano González Aguirre afirmó que el comportamiento de la gobernadora Layda Sansores era "a todas vistas ilegal. El que esté en su programa semanal dando a conocer audios que fueron sustraídos ilegalmente, genera un tema de un desmedido uso de la fuerza pública y de las instituciones encargadas de administrar la justicia.

"Reprobamos en el PRI que la gobernadora utilice la fuerza pública de las instituciones para realizar un montaje mediático y una persecución política violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional. La violencia ejercida, el uso mediático, la filtración de videos y la intervención del aparato estatal nos confirman que se trata de una venganza política", resumió.