Chofer que recogió a Debanhi asegura que intentó ayudarla

Excélsior

Juan David Cuellar, el chofer de aplicación que iba a llevar a Debanhi a su casa antes de desaparecer, negó las acusaciones de acoso en su contra y dejó en claro que intentó ayudarla.

El conductor de DiDi en Nuevo León indicó que en todo momento se portó bien con la joven y que su intención era llevarla a su casa, pero ella habría insistido en que la bajara.

Aseguró que al momento de detener su automóvil, Debanhi se bajó del mismo y en ese momento tomó dos fotografías, la primera que se volvió viral en la que se ve a la joven en la carretera y la segunda una que no había sido revelada, en la que también podría verse a la chica; posteriormente avisó a sus amigas que se había bajado.

Dejó en claro que las acusaciones en su contra lo han afectado de muchas formas y que si la familia de Debanhi supiera que intentó ayudarla, le agradecerían.

"Yo vine a decir la verdad y estoy seguro de que si el señor supiera que yo siempre quise llevarla a su casa, que yo siempre me porté bien con ella, yo la iba a dejar, no habría ningún problema, no estuviera diciendo lo que está diciendo.

"Al contrario, me daría las gracias por haber intentado ayudar a su hija, pues yo no puedo controlar lo que diga, ahí está una investigación y por algo estoy libre y por algo la Fiscalía no encontró argumentos para detenerme”, aseguró el joven.

Cuellar comentó que las amigas de Debanhi pidieron un taxi para que fuera a recogerlas, pero al final solo la ahora fallecida subió al automóvil, mientras que las otras dos chicas se fueron en otro carro con más personas.

Señaló que el mensaje para que fuera a recoger a las jóvenes lo recibió alrededor de las 04:00 horas, luego que les dio su número de teléfono para regresarlas tras haberlas llevado horas antes.

Finalmente, comentó que después de dejar a Debanhi en la carretera a Laredo e ir a su casa, decidió regresar a la zona de Nueva Castilla para intentar ayudar a la joven, pero no pudo localizarla.