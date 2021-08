Cientos de niños no pueden volver a clases por plaga de ratas

Ciudad de México.- Ante la falta de mantenimiento una plaga de roedores se apoderó de la zona escolar Revolución, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Preocupados por la salud de más de 700 alumnos ante el eminente regreso a las aulas, profesores y padres de familia de cinco colegios ubicados en la zona centro de la Ciudad de México, denunciaron a Excélsior que no sólo les agobia un posible contagio de Covid-19, también les preocupa el aumento de ratas en salones, sanitarios y patios.

Nos urge una limpieza profunda para acabar con la fauna nociva que aumentó durante el cierre de escuelas por la pandemia, son cinco los colegios que conforman la zona escolar Revolución, las ratas brincan de una escuela a otra, los días están contados para el regreso a clases, nos urge una solución", dijo un profesor de la zona escolar Revolución.

Padres de familia temen que sus hijos sean atacados por los roedores.

No me preocupa tanto el Covid porque sé que los profesores tomaran todas las medidas en la escuela, me preocupa que las ratas ataquen a mi hijo o ataquen a cualquier niño, nos urge que hagan limpieza a fondo y fumigar toda la escuela para estar tranquilos y que los niños estén seguros", comentó un padre de familia.

Los colegios que están invadidos de fauna nociva, a decir de profesores y padres de familia son: Escuela primaria Pensiones, Escuela primaria Revolución, Escuela Secundaria General 14 Jorge Quijano, Preescolar Revolución y Centro de atención múltiple 14.

Estos planteles están ubicados sobre la misma manzana entre las avenidas Balderas, Doctor Río de la Loza, Chapultepec y calle Gabriel Hernández de la colonia Doctores.

Hasta la tarde de este miércoles, no se han realizado trabajos de fumigación y limpieza.