Cierra AMLO datos de Fuerzas Armadas ante espionaje de EU

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que cuidarán información de las Fuerzas Armadas debido a que la Sedena y la Marina están siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono, la DEA, y algunos medios de comunicación.

"Vamos a cuidar nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión. Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y de Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA", dijo en conferencia mañanera.

"No va pasar nada porque la Secretaría de Defensa y de Marina y el Gobierno de la República son defensores de Derechos Humanos y no de hace espionaje como antes, no queremos facilitarle el trabajo a quienes está espiando".

El mandatario insistió en que la DEA busca violar la soberanía del país.

Asimismo, destacó que su Gobierno no tiene "problemas de conciencia".

"Tenemos que protegernos porque la DEA está informándoles al Proceso y a otros, el Pentágono informa al WP, hackean, nada más den la fuente, nada más, yo la estoy dando, pero ustedes pónganla, porque ya sabemos", señaló.

"No tenemos problemas de conciencia, no somos represores. Lo hacemos por seguridad porque están queriendo violar nuestra soberanía en un plan injerencista. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados".