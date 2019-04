Cierra Morena las afiliaciones

Ciudad de México.- La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien pidió cerrar el padrón del partido para evitar que haya más afiliaciones.

Polevnsky hizo el comentario el pasado 7 de diciembre, durante una reunión con el Cabildo de Solidaridad, Quintana Roo, de acuerdo con un audio al que Reforma tuvo acceso.

La orden de López Obrador de cerrar el padrón ocurrió después de la elección del 2 de julio, cuando él ya era mandatario electo.

"Cerramos el registro porque el día después de la elección llegaron casi medio millón (de personas), los que sabemos, los que nos tocó sumar, lograr, sabemos que eso no es real", indicó la dirigente nacional.

"Sabemos que ahí o nos los mandaron los del PRD, del PAN, del PRI, los de MC y anexas o los amigos de nuestros amigos o los enemigos de los que les mandaron la información y dijeron 'vayan y aprópiense del partido', malintencionados, malnacidos, esos vinieron, no sabemos de dónde nos los mandaron, pero el presidente, la verdad, se adelanta a las cosas, se dio cuenta de eso y dijo: 'cierren la llave, nadie entra'".

En agosto de 2018, un mes después de la elección presidencial, el Consejo Nacional de Morena resolvió cerrar el padrón de militantes a nuevos registros ante una posible infiltración.

En el mismo audio se escucha cómo Polevnsky amagó a morenistas del Cabildo de Solidaridad con denunciarlos ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para que abra una investigación en su contra si no apoyan a la Alcaldesa Laura Beristáin.

Frente a la presidenta del partido, Beristáin reclamó a varios regidores morenistas, y en especial al síndico Omar Sánchez Cutis, por haberle dado la espalda cuando, en octubre, el Cabildo pretendió destituirla del cargo.

Al tomar la palabra, Polevnsky advirtió que Beristáin cuenta con el respaldo del Presidente López Obrador, por lo que acusó a los morenistas señalados de traidores a la Patria.

De hecho, la dirigente partidista reconoció que Beristáin fue elegida candidata al Municipio de Solidaridad por "dedazo" de López Obrador.

"La Presidenta (Beristáin) es Morena, la Presidenta no fue una decisión de votación interna de Morena, fue una decisión de Andrés Manuel, que efectivamente la conoce hace muchísimo tiempo, y entonces ella tiene un aval muy importante que se llama Andrés Manuel, que hoy es Presidente de este País, entonces, el que vaya en contra de ella, el que ponga el pie, está en contra de Andrés Manuel, está viendo sus intereses facciosos y es inaceptable", dijo.

Polevnsky amagó con denunciar a los morenistas disidentes ante el órgano disciplinario del partido, que tiene facultades estatutarias para, en caso extremo, declarar su expulsión.

"Les pido que no hagan cabildeos en contra, porque, si hacen cabildeos en contra, yo personalmente voy a meter el caso a Honestidad y Justicia, porque es inaceptable que se trabaje en contra de un proyecto y que hagamos cosas que quedan a deber", sostuvo.