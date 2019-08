Cierran bares en San Miguel de Allende por extorsiones del narco

San Miguel de Allende.- En San Miguel de Allende los dueños de algunas cantinas que recibieron amenazas de extorsión se encuentran temerosos y prefirieron cerrar sus negocios para evitar pagarle derecho de piso al Cartel de Santa Rosa de Lima.

Aquí ya llegaron con nosotros, nos están pidiendo 28 mil pesos y dejando una bolsa con mucha droga, preferimos darles el dinero y les depositamos en Oxxo”, dijo el propietario de una cantina que prefirió guardar anonimato.

Desde hace más de 20 días a los dueños de algunas cantinas de la ciudad Patrimonio les llegó un mensaje con un número de cuenta para que depositen en una tienda de conveniencia, en un lapso de 8 días, una cuota de 28 mil pesos; además de dejarles una bolsa negra llena de droga que tendrán que vender forzosamente, de lo contrario serán acreedores a un correctivo por parte del Cartel.

Están dando 8 días y si no los das te ponen una nota de que van a pasar y te van a dar un correctivo de parte del señor marro”, indicó.

El propietario de la cantina dijo que están optando por cerrar sus negocios.

Ni gente tengo. lo poco que va saliendo es para los gastos de la casa y medio comer, la verdad no sale nada porque la gente está espantada. Totalmente inseguros no tenemos ninguna seguridad, estamos mal, mal, mal; y lo que dice el presidente municipal es completamente falso porque sí nos están extorsionando”, refirió.

Los afectados urgieron a las autoridades para frenar el tema de las extorsiones en la ciudad.

Ya han cerrado varios negocios porque están pidiendo cuota. Necesitan meter más seguridad, que vengan los soldados, los que pueden hacer algo son la Marina, son los que deben de venir, pero mientras el gobierno no se ponga las pilas y no traiga a los marinos o a quien debe va a seguir esto peor y van a cerrar cantinas, bares, negocios, tiendas, van a cerrar porque con las ventas bajas no podemos pagar una cuota de 20 mil pesos, lo que acaba de pasar ahí en la Alhóndiga que no quisieron pagar cuota y balearon varias partes, y pues qué hacemos, tenemos que cerrar”, comentó el propietario de otra cantina de la ciudad.

Al respecto, el Fiscal General de Guanajuato, Carlos Zamarripa, dijo que se investigará e hizo el exhorto a denunciar cualquier acto de extorsión.

Sin duda, no descarto que exista el hecho, pero no tengo una denuncia en este momento, habremos de tener un acercamiento con ellos para puntualizar y desde luego actuar en consecuencia”, reconoció el fiscal Carlos Zamarripa.

Las autoridades invitaron a denunciar para dar seguimiento a este problema que se replica en otras ciudades como Celaya, Salamanca y Villagrán.