Cierran filas con Sheinbaum

CDMX.- La escena presume unidad: quienes ayer se descalificaron ahora se abrazan y posan para la foto con enormes sonrisas.

Por primera vez desde que arrancó el proceso interno, y tras meses de amagos y reconciliaciones condicionadas, Marcelo Ebrard aparece en el Monumento a la Revolución, y sella su promesa de unidad con un abrazo a Claudia Sheinbaum.

Al costado izquierdo de la abanderada presidencial de Morena se colocan Adán Augusto López y Ricardo Monreal, y a su derecha, el ex Canciller. Junto a ellos los otros ex aspirantes, Manuel Velasco, del PVEM, y el petista Gerardo Fernández Noroña.

Ese presídium, arenga la ex Jefa de Gobierno, es "símbolo de la unidad de nuestro movimiento".

Abajo, sus operadores bromean y se abrazan.

Miles de asistentes, movilizados por sindicatos, Alcaldes, diputados, senadores y dirigentes, arroparon a su precandidata.

Muchos contendientes a cargos federales y locales hicieron una tregua en sus disputas internas.

"El valor de la unidad de nuestro movimiento es innegable, no es sencillo, miren otros movimientos en el resto del mundo, vean a la derecha en una división interna sustentada en el incumplimiento de pactos sin escrúpulos".

"No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. ¡Que viva la unidad de nuestro movimiento!", arenga, y enseguida los asistentes corean "¡Unidad! ¡Unidad!".

Justo a su espalda queda Omar García Harfuch, y a los lados hay de todo: aspirantes a gubernaturas, coordinadores y operadores, liderazgos que elaborarán su plan de gobierno, hasta quienes desertaron de otros partidos para apoyarla, como el ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Al los servidores públicos los colocan en sillas en diversos bloques, y detrás de ellos miles de personas de pie o sentadas en el piso tras horas de espera.

Sheinbaum se dice lista para encabezar el "Plan C" que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a ganar la Presidencia, las senadurías, la mayoría calificada de las diputaciones federales, las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las diputaciones locales, y las presidencias municipales, que no quede duda, vamos por el Plan C", remata.

La cargada

En la Plaza de la República las restricciones legales, servidores públicos no existen.

En día y horario laboral, Gobernadores morenistas acuden a un acto proselitista.

Algunos de ellos argumentan que pidieron el día, sin presentar pruebas de ello. Pero no llegan solos, están rodeados por asistentes y guardaespaldas pagados con recursos públicos. Incluso, algunos se movilizan en vehículos oficiales.

Cuando el Jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, arriba y sale del evento, se moviliza una veintena de elementos de seguridad vestidos de civiles y seis vehículos oficiales.

"Tuve reuniones con el Presidente y decidí quedarme por la tarde, y por aquello de que me alcanzara el tiempo laboral pedí permiso para que no me paguen", presume el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

Su homólogo de Hidalgo, Julio Menchaca, asegura que el personal que lo acompaña también pidió el día sin goce de sueldo.

Aunque la legislación establece que los precandidatos tienen prohibido, en sus actos públicos, hacer propuestas de Gobierno, eso no limita a Sheinbaum para desglosar 17 promesas.

Se toma su tiempo para desglosar una por una.

En materia de seguridad, advierte, se irá a las causas, como prometió su líder moral, y mantener cero impunidad, por lo que pide dejar a un lado la idea de que aplicará "mano dura" o violará derechos humanos para garantizar la paz.

Mientras que en salud adelanta que fortalecerá el sistema público, consolidará IMSS-Bienestar, y atenderá la enfermedad más compleja, así como el surtido de medicamentos.

El Presidente no está físicamente, pero le dedica gran parte de su discurso.

"¡Es un honor estar con Obrador!", pide corear, como lo hace en cada mitin.

Tras resumir las obras de López Obrador, asegura que en sus recorridos ella ve felicidad y alegría.

En esta última etapa proselitista de 60 días, afirma, se reunió con 800 mil simpatizantes de 82 municipios en todo el País.

No hay llamados directos al voto, que también están prohibidos por la legislación, pero sí exhorta a que la lleven a la Presidencia.

"Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer Presidenta de México. Estoy lista para caminar con ustedes, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo", anima.

"Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo".