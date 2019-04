Cierre de frontera no conviene a nadie: AMLO

Ciudad de México.- Ante la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera de Estados Unidos con México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que una medida de esa naturaleza no conviene a nadie.

"No nos conviene a nadie el cierre de fronteras, no es lo más recomendable. Celebro que el Gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno (migración) que surge por la desatención a la gente", expresó.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre la lentitud que se registra en los cruces fronterizos, el Mandatario dijo que es un tema que ya atiende la Cancillería, pero descartó que haya problemas graves.

"Es un tema que ya se está atendiendo, hay muy buena comunicación con Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard tiene comunicación permanente. Estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, para que se evite un conflicto, que mantengamos abierta la frontera", insistió.

"Hasta ahora, están abiertos los cauces, las garitas, no hay ningún problema".

Industriales nacionales han advertido que la lentitud con la que operan los cruces fronterizos del lado estadounidense y el retraso que provocan en el paso de camiones de carga tendrán un impacto económico millonario.

Ayer, el atorón persistía en la mayoría de los cruces fronterizos, excepto Tijuana, Baja California.

Al respecto, el Presidente confió en que se trate de un fenómeno transitorio, y que sea manejado con responsabilidad y cooperación.

"No es significativo, no hay problemas graves, no hay. Vamos a procurar distender este ambiente", dijo.

"Vamos muy bien, estamos ayudando nosotros, es un fenómeno que espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas. Lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos".

Respecto a la detención de migrantes en la frontera sur del País, López Obrador aseguró que la autoridad está actuando con cuidado y apego a derecho.

"Se está actuando con mucha prudencia y estamos buscando que se respete la ley. Estoy optimista, creo que se van a resolver las cosas", afirmó.