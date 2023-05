Cinco años sin volver a Venezuela

/ Yrlanda Ibarra, en su negocio La Vinotinto, en la Colonia Roma Sur de la Ciudad de México

CDMX.- Yrlanda Mayerlin Ibarra Álvarez no pensó en irse de Caracas hasta que no pudo seguir con el puesto de comida que había abierto en su casa y entonces aceptó la propuesta de vivir en México que dos años antes le había hecho su hermana.

Yrlanda pasó por mucho: hacer fila por 12 horas para comprar harina para su restaurante; no encontrar refacciones para su auto ni su moto; quebrar; que el banco venezolano le congelara su dinero y que su hija le contara de maestros que habían emigrado.

"Yo había venido en 2016, y ella quiso que me quedara y yo no me quise quedar. Yo dije yo sigo luchando, y lo que pasó fue que monté un puestecito en el garage de mi casa. El problema era que yo compraba una semana lo que me costaba 10 pesos, lo vendía en 12, y cuando lo iba a comprar la semana siguiente me costaba 14. Imagínese. Y así seguimos ahorita, porque en Venezuela la inflación está a diario", asegura.

Yrlanda había visto a inmigrantes que llegaban a Venezuela, considerado hasta los años 80 como "el millonario de América", desde portugueses e italianos hasta colombianos que lo habían dejado todo por algo que aún no sabían qué era.

"Sus historias me aparecían increíbles, y yo decía 'wow, dejan todo', y luego me tocó a mí".

La gasolina, la comida, las medicinas y el papel de baño escaseaban, pues la burbuja populista iniciada por Hugo Chávez había reventado, y todo el que tuviera dinero en el banco parecía sospechoso.

"Lo poco que llegaba lo manejaba el Gobierno con los consejos comunales, que es un grupo de personas que apoyan al Gobierno y si tú no lo apoyas no te dan nada", asegura.

En marzo de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró a los migrantes venezolanos como refugiados para que todas las naciones los admitieran.

En septiembre de 2018, Yrlanda le pidió tres meses a su hermana para despedirse de sus cosas, cruzó por carretera a Colombia y en diciembre llegó a México con su esposo, Rognee Ortega, su hija y su hijo.

En tres meses le dieron la residencia por razones humanitarias y en menos un año la permanente, pero lo difícil vino después.

Yrlanda trabajaba de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en un restaurante de Polanco, de cuatro a ocho en un puesto de costura y los fines de semana vendía comida venezolana en su casa.

Entonces, llegó la pandemia del Covid-19, aguantó un poco hasta que ya no pudo, pero esperó y en septiembre de 2021 abrió La Vinotinto, un pequeño local de comida en Chilpancingo 165, en la Colonia Roma Sur, en honor de la selección de futbol venezolana.

De siete hermanos, cinco viven en México, al igual que su mamá. Yrlanda no ha regresado a Venezuela, su pasaporte está vencido y le han dicho que no puede entrar a su país por ser refugiada. No puede dejar de llorar cuando imagina lo que haría si regresara aunque fuera un día.

"Ir al cementerio, perdón", dice, quitándose las lágrimas con los dedos.

"Porque he perdido mucha gente desde que estoy aquí y me duele de verdad. Ir al cementerio y sentarme y rezar".

El éxodo venezolano continúa, 7.1 millones se han ido, la cuarta parte de los que se quedaron, según la ACNUR.

Con frecuencia, connacionales llegan al local de Yrlanda, y le cuentan que irán a Estados Unidos, porque allá todo es fácil, y el dinero está tirado en la calle.

"Es gente de una ignorancia muy grande de todo el trabajo que cuesta. Yo vine en avión, vine cómoda entre lo que cabe y lo pensé mucho, lo estudié mucho, y esta gente que está llegando ahorita yo creo que son los chavistas que quedaron rezagados, los chavistas y maduristas, que creen que la cosa es fácil y no es fácil", dice.