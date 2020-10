Cinco 'superdelegados' dejan sus cargos para ir por gubernaturas en 2021

El plazo para que los funcionarios interesados en contender en las elecciones de 2021 presenten su renuncia está por concluir, por lo que algunos delegados federales ya se separaron de sus cargos para buscar ser los abanderados de Morena.

Varios de los llamados 'superdelegados' han expresado sus intenciones de ser candidatos de Morena para la gubernatura de sus estados; pero para poder seguir con sus aspiraciones deben presentar su renuncia a la Secretaría de Bienestar a más tardar el 31 de octubre, como emplazó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, López Obrador llamó a denunciar a los funcionarios federales que se promocionen.

"Si hay pruebas, se tiene que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es delito grave, el que comete un fraude electoral va a la cárcel y no tiene derecho a fianza, y para eso existe la fiscalía electoral hay que presentar denuncias", dijo en su conferencia matutina.

Hasta este momento, solo cinco 'superdelgados' han formalizado su salida de las delegaciones federales que les fueron asignadas.

Juan Carlos Loera, delegado federal en Chihuahua, presentó este viernes un informe de labores para posteriormente anunciar que dejará su cargo para buscar contender por la gubernatura del estado en 2021.

"Esta ha sido una de las decisiones más difíciles en mi vida, ya que amo profundamente la visión que el presidente ha depositado en mí. Sin embargo, considero que más allá del tema personal, es una obligación histórica despegarnos hacia otros derroteros que profundicen la transformación que Chihuahua necesita", expresó.

En días anteriores, el también diputado federal con licencia fue cuestionado sobre si presentaría su renuncia a la Secretaría de Bienestar, lo cual negó. Ahora, se prevé que su cargo en la delegación federal de Chihuahua sea asumido por Bertha Alcalde Luján.

El miércoles, Manuel Peraza Segovia, delegado federal en Nayarit, confirmó que presentó su renuncia para buscar contender por la gubernatura del estado abanderado por Morena.

"Hace unos días, una vez cumplida mi responsabilidad cabalmente y sin cuestionamiento alguno, tomé la decisión de renunciar a mi cargo para seguir luchando del lado del presidente (López Obrador) en la transformación de nuestro país", dijo Pereza Segovia en conferencia de prensa.

El pasado 1 de octubre, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros —hermano de la secretaria de la Función Púbica, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros— renunció a la delegación federal de Bienestar en Guerrero, estado que aspira gobernar.

El exdelegado dejó su cargo en medio de señalamientos de realizar actos proselitistas. Después de su renuncia, Sandoval Ballesteros se ha reunido con diversos sectores de la población en Guerrero.

Desde hace dos semanas, Gabino Morales Mendoza dio a conocer que a partir del 31 de octubre —fecha límite que fijó el presidente López Obrador —dejaría su cargo como 'superdelegado' en San Luis Potosí. También buscará ser el candidato de Morena para la gubernatura.

"El próximo 31 (de octubre) nos vamos a retirar del cargo, para no cometer ninguna irregularidad, tenemos bien claro que esa no es la forma y no queremos repetir los mismos vicios, sino, no tendría caso la lucha que dimos para poder ganar la Presidencia del país", dijo en su momento a reporteros.

En febrero de 2019, diputadas federales de Morena exigieron la destitución de Gabino Morales luego de que fue denunciado penalmente por hostigamiento y acoso sexual.

