Circula carta póstuma de Raúl Padilla

Agencia Reforma

Guadalajara, Jal.- Una carta póstuma que supuestamente dejó el ex rector de la UdeG y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Raúl Padilla López, circula en redes sociales.

El mensaje fue publicado esta mañana por el escritor Hermenegildo Olguín en su cuenta de Facebook, pero, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad del documento.

En la misiva, presuntamente escrita de puño y letra de Padilla López, éste aclara que no se quita la vida por el embate que, según él, emprendieron autoridades federales y estatales en su contra, sino por una enfermedad que le diagnosticaron relacionada con la pérdida de la memoria.

"Soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a 'sus enemigos'", escribió el ex jefe político del llamado Grupo UdeG.

"Más no es por ello que tomo la decisión. He pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza. Sucede que tengo mes y medio que que me cercioro que padezco ALZheimer y/o perdida severa de memoria".

Padilla López, quien mantuvo el control político de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco durante 34 años -desde que asumió la rectoría general en 1989- expuso que los lapsos de perdida de memoria son cada vez más frecuentes, situación que, advirtió, se agravaría con el paso del tiempo.

"Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 mins. de perdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo disimularlo. Lo que sigue se que es terrible, más asociado al estrés", agregó.

"Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más llendome. Perdón, perdón, perdón!".

La rúbrica que plasma Raúl Padilla López en la supuesta carta póstuma es similar a la que aparece en documentos firmados por el ex Rector, quien apareció muerto en su casa el pasado domingo 2 de abril.