Circulan fotos de posibles patrullas de la GN

Chihuahua.- Unas fotografías de vehículos destinados presuntamente para la Guardia Nacional comenzaron a circular en redes sociales, en la que se revela lo que sería la imagen de este nuevo grupo que llegará a cada uno de los estados de la República.

Se trata según las imágenes, de transportes del Ejército, vehículos de modelo reciente, pero usados, que son pintados en color blanco y con su respectivo rotulo.

Los comentarios en la red social Facebook no se hicieron esperar, primero destacaron el color blanco, porque no lo ven viable para una corporación, al contrario, refirieron que será un blanco fácil para detectar y clonar.

Otros mencionaron que el Gobierno federal debe de utilizar el dinero que han obtenido de la venta de vehículos blindados para comprar unidades nuevas para la Guardia Nacional, no utilizar transportes usados.

Militares y Marinos de México, es la cuenta de la red social mencionada, la que hizo público las fotografías, aunque oficialmente no se ha revelado la imagen.