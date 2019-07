Citatorio no establece imputación: Robles

Ciudad de México.- Rosario Robles confirmó que fue citada a comparecer ante un juzgado pero dijo que en el citatorio no se establecen hechos que se le imputan y que no ha tenido la oportunidad de defenderse.

"En efecto, fui citada para comparecer el día 8 de agosto de los corriente a un juzgado federal, sin que en dicho citatorio se establezcan las causas ni los hechos que se me imputan, minando con ello mi capacidad de defensa", afirma en un escrito difundido en su cuenta de Twitter.

Afirmó que se enteró por los medios de comunicación de la acusación que le hace la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido del servicio público.

"Fue a través de los medios de comunicación que me enteré de que la acusación que me hace la Fiscalía General de la República es por ejercicio indebido del servicio público. Esta filtración que ellos mismos hacen, es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso", agrega.

"Es inconcebible que se les haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he sido tenido la oportunidad de defenderme, no he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía, ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación".

Dijo que actuará con respeto a la ley y que seguirá dando la cara.

"Como siempre lo he hecho, actuaré con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. Siempre he dado la cara y así lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos", indica.

Culmina el escrito diciendo que el abogado Julio Hernández Barros estará al frente de su defensa.

REFORMA publicó este martes que la Fiscalía General de la República va tras Rosario Robles pues un juez federal la citó para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas para comparecer a una audiencia donde será imputada por un delito relacionado con la Estafa Maestra.

La FGR pretende acusarla de arranque por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La Estafa Maestra es un esquema que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y con la FGR, emplearon más de una decena de dependencias federales para desviar 5 mil 875 millones de pesos a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.

En la red también está implicado Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de Sedesol.

Robles y Zebadúa de igual forma están involucrados en un presunto saqueo millonario a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).