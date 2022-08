CJNG operó ataques en BC, afirman Alcaldes

Reforma

Ciudad de México.- El grupo que operó decenas de incendios simultáneos en cinco municipios de Baja California fue el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reveló la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

"Según nos informó el Fiscal, y lo que se tiene hasta este momento, es el Cártel de Jalisco (Nueva Generación), según el Fiscal, la información oficial la tienen ellos y yo solamente llamo a la población para decirles que en Tijuana estamos preparados para protegerlos", dijo Caballero.

En conferencia de prensa al término de una reunión de seguridad en el Cuartel Militar Morelos, la funcionaria municipal detalló que hay seis detenidos en Tijuana.

Mencionó que Tijuana no está en toque de queda y pidió a los ciudadanos realizar sus actividades, aunque con precaución.

"No vamos a permitir que los tijuanenses sean lacerados y ningún grupo delictivo nos va a decir si salimos o no a la calle, porque la libertad no nos la van a coartar", expresó.

Caballero destacó que la Guardia Nacional desplegará 3 mil efectivos, mientras que hay 2 mil policías municipales.

La Presidenta Municipal aseguró que la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador este 18 y 19 de agosto continúa vigente.

Por su lado, el Alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, coincidió con la Alcaldesa de Tijuana, sobre que es el CJNG quien está ejerciendo presión sobre las autoridades.

A su salida del Cuartel Militar Morelos, Ayala refirió que ese grupo delictivo tiene presencia en todos los municipios.

"Han habido detenciones en toda la República Mexicana, consideramos que son reacciones porque el Gobierno federal está actuando, es un tema federal, que rebasa la capacidad de los municipios, nosotros somos preventivos", apuntó.