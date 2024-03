Claman ayuda en Guerrero; 'nos están acabando'

Especial / Agencia Reforma / Pobladores de Técpan, Guerrero, clamaron ayuda al Gobierno ante bombardeos con drones por parte de la FM; 'nos están acabando', lamentaron

Ciudad de México.- Pobladores de El Porvenir, en Técpan, al oeste de Guerrero, clamaron ayuda al Gobierno de Evelyn Salgado y al Gobierno Federal para defenderse de los ataques de los criminales de la Familia Michoacana que bombardearon con drones a la escuela y el templo religioso, dejando como resultado a varios heridos, incluso militares.

"La Familia Michoacana nos está acabando, señores, nosotros necesitamos el apoyo del Gobierno, ellos son los que nos deben de cuidar y entonces ¿dónde están? ¿dónde están? Necesitamos que nos vengan a ayudar, nuestras familias están con preocupación, ya no podemos dormir, no podemos comer, ya no sabemos a qué hora nos va a caer un dron encima", suplicó una mujer en un mensaje en video.

"Si usted, gobernadora, o los que están arriba del Gobierno no nos vienen a apoyar y a cuidar, entonces ¿qué va a hacer de nosotros, de nuestros hijos, que nos los traigan en bolsas como para pozole, como todo el tiempo ha sido?", agregó la mujer que dijo que su hermano fue secuestrado desde hace siete años.

Medio centenar de habitantes, entre ellos al menos una decena de niños, acusaron que el jueves fueron atacados con bombas lanzadas con drones y pidieron la instalación de una base militar.

"A mí me tocó atender varios heridos, incluso hasta las 11, 12 de la noche, yo los estuve esperando, porque me decían que iban a llegar, entonces yo también como trabajadora tengo mucho miedo y pido que nos ayuden, que nos escuchen", señaló una mujer vestida con una bata médica y que dijo que en 20 años en esa localidad nunca había visto algo parecido.

"Me imagino que usted (Evelyn Salgado) es una persona que tiene su familia y no está viviendo esta incertidumbre que tenemos. No sabemos cuándo el hombre sale, si va a regresar. No sabemos si los niños van a un mandado, van a ser atacados o en la casa, como pasó ayer", dijo otra mujer, entre el grupo de habitantes.

Los ciudadanos difundieron también videos de balaceras y techos de casas perforadas y aseguraron que los niños tuvieron que estar tirados en el piso mientras sucedían los ataques; que ningún menor fue herido, pero que los maestros se fueron del pueblo.

"Hay miedo en todas las personas, estamos muy atemorizados, imagínense si nos vemos en esta situación, que nos están bombardeando, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros para que nos hagan eso?", dijo otra mujer.

Los habitantes acusaron a José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, conocidos como 'El Fresa' y 'El Pez', líderes de La Familia Michoacana, con presencia en toda la región de la Tierra Caliente, quienes ordenaron el ataque que logró acabar cuando llegó un grupo de militares, que también fueron heridos.

"Esa gente tiene tiempo amenazándonos, mandándonos, gente secuestrada, en costales, cada una y todas las personas que están aquí tienen algo que contarles, algo de dolor, algo que sienten en el alma y en el corazón, queremos que alguien, si llega señora gobernadora Evelyn Salgado, que nos atienda, que no sea usted cómplice de la corrupción, de la desgracia, de lo peor del pueblo, por favor, queremos que nos atienda", exclamó un hombre.

El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a Evelyn Salgado, de Morena, ante la destitución que ordenó de su secretario general, Ludwig Marcial Reynoso, y del titular de Seguridad Pública estatal, el general Rolando Solano Rivera, por el asesinato de un estudiante normalista presuntamente por un policía el 6 de marzo.

"Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola", dijo López Obrador, quien este sábado visitó Acapulco para supervisar el avance en la reconstrucción tras el Huracán "Otis", de octubre, pero sin reunirse con la población.

El martes, luego de que se difundieron otros videos de criminales que golpeaban a transportistas para obligarlos a vigilar para ellos, el presidente minimizó los hechos.

"Lo que pasa, que todo ahora lo magnifican, lo hacen muy grande", dijo.