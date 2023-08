Claman por sus desaparecidos en todo el país

Agencia Reforma / La marcha encabezada por el movimiento denominado "madres en resistencia" colocaron a las afueras del Palacio de Gobierno fotografías, fichas de búsqueda y lonas con la leyenda de "se busca"

Morelos.- Con los rostros de quienes no han vuelto a sus casas impresos en carteles, retratos, playeras y lonas, familiares y amigos de desaparecidos marcharon y protestaron frente a sedes de Gobierno de distintas entidades con la exigencia de que sus seres queridos sean buscados hasta ser encontrados.

Este miércoles, en el Día Internacional de los Desaparecidos, en las calles de diversos estados se repitieron reclamos como indagatorias lentas, desaparición de las carpetas, obstrucción a investigaciones, omisión u olvido, opacidad y estrategias de seguridad fallidas y reproches a los tres niveles gubernamentales.

"Son un chingo", se escuchó externar a uno de los manifestantes en Cuernavaca, Morelos, al notar que se acababa el espacio y las latas de aerosol con las que pintaba los rostros de desaparecidos en escaleras y en la barda de protección colocada en el Zócalo. Cada uno llevaba un nombre.

También en Morelos, frente al Palacio de Cortés o Museo de los Pueblos, se realizó un performance con prendas de vestir de personas no localizadas.

En la marcha que partió del Parque Morelos a la Fiscalía estatal se gritaron nombres como Erick Ramírez Barragán, desaparecido en noviembre de 2022; Jessica Cerón Salinas, el 13 de agosto de 2012; Mariana Ochoa Mendoza, enero de 2021; Maximiliano Sánchez Galicia, de 22 años, y de decenas de decenas más que son esperados por sus familiares.

Colectivos locales aseguraron que en este viacrucis además se carga con la ausencia de las autoridades que, dijeron, están "autodesaparecidas de facto".

Madres buscadoras de diversos municipios avanzaron con picos y palas que aseguraron han removido toneladas de tierra con la esperanza de hallar a personas extraviadas. Son de diferentes localidades, pero se reconocen y se abrazan por la labor de horas y de días que les ha tocado realizar.

Y es que en los retratos se observa a gente de todas las edades, géneros, estratos sociales y profesiones.

La suegra de Alejandro Castro González, elemento de seguridad pública de Jojutla, reprochó que él desapareció en horas laborales el 25 de septiembre del año pasado y consideró que, en una zona azotada por la violencia, las autoridades han sido mudas y sordas con este caso.

"Ellos saben realmente qué fue lo que pasó con él, ya nos cansamos de callar, ya no podemos más porque ya va a tener un año y nosotros no sabemos nada de él, ni bueno ni malo y yo creo que en la zona sur pasan cosas que no quieren que sepa la gente lo que está pasando.

"La detención de Carmona (Fiscal de Morelos) yo creo que tenía que pasar así por tantas desapariciones, por tantas cosas que ha pasado más en la zona sur y no se ha hecho nada. Él sabía de este caso", señaló.

"¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", "¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!" y "¡Esposo escucha, tu esposa está en la lucha!", son los gritos repetidos en diversas entidades.

En el Estado de México, en el centro de Toluca, la manifestación fue pacífica; en la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, en León, desde temprana hora se colocaron los rostros de 47 personas, y una marcha partió a la Presidencia Municipal.

En una marcha que partió de la explanada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a la Plaza de Armas reclamaron la estrategia de seguridad que consideraron fallida y exigieron un alto a la violencia y al crimen.

Mientras que en Veracruz se realizó una marcha simultánea en Coatzacoalcos, Xalapa y el puerto de Veracruz; en Baja California Sur se movilizaron al Centro de Justicia; en Oaxaca se registró una protesta en la Alameda de León, que este fin de semana fue rebautizada como la "Plaza de los Desaparecidos", y en Chihuahua gritaron demandas en la Fiscalía estatal.

En los Palacios de Gobierno de Monterrey, Chiapas y Jalisco exigieron acciones para que sus casos no queden en el olvido.

Incendian llantas frente a Congreso de Guerrero

En Guerrero, familiares de personas desaparecidas incendiaron dos llantas afuera del Congreso local para denunciar la inacción del Gobierno para la búsqueda de sus parientes. Los colectivos realizaron protestas en Chilpancingo, Chilapa, Atoyac de Álvarez y Acapulco.

David Molina Rodríguez, dirigente del colectivo "Lupita Rodríguez", denunció que el Congreso local sigue sin aprobar la Ley de Desaparición Forzada. En la manifestación, que empezó en el monumento de Las Banderas, también participaron padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

"Vemos que a los diputados locales no les interesa nuestro dolor porque si fuera así ya hubieran aprobado esa ley que desde hace muchos meses está en comisiones legislativas", dijo David Molina.

"En el país y en Guerrero sigue la violencia, los asesinatos, las desapariciones y es mentira lo que dice el presidente (Andrés Manuel López Obrador) de que desde su llegada al Gobierno ha bajado la inseguridad", comentó uno de los familiares de un desaparecido.

En la movilización participaron madres que tienen a sus hijos desaparecidos desde hace casi dos décadas cuando inició la guerra contra las organizaciones criminales durante el Gobierno del panista Felipe Calderón.

Una de las demandas que plantearon los colectivos es la creación del Centro de Identificación Humana y que las comisiones Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas Guerrero (CEBPDG) y de Atención a Víctimas (CEAV) tengan total independencia.

Después de un mitin afuera del Congreso, los familiares de desaparecidos se trasladaron al Palacio de Gobierno, en donde llevaron a cabo otra protesta.