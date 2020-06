Claro que litigaremos en electricidad, abusaban: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que peleará en tribunales para defender su estrategia en materia de energía eléctrica y terminar con los abusos y excesos de compañías privadas.

Acusó que a las empresas se les pasó la mano, abusaron, se pasaron y quieren más.

"Que porque van a haber denuncias penales o amparos, todos los que sean, claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, a defender el interés de la Nación, claro que lo vamos a hacer", planteó.

"Entonces claro que vamos a los tribunales y qué les mando a decir, no como amenaza ni advertencia, sino buscando convencer, que se dialogue, he dado instrucciones también que los busquen y que se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque se afecta el interés nacional, eso es todo".

Cuestionado sobre si continuarán la "batalla" legal contra la suspensión definitiva a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el Presidente dijo que sí la seguirán pues las empresas recibían un trato especial.

"Vamos a seguirla, vamos a continuarla porque se les pasó la mano, abusaron las empresas, me da pena decirlo pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos", dijo en su conferencia mañanera.

"Con decirles que recibían la concesión, les daban trato especial, les compraban cara la energía hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución, o sea podían subir su energía los particulares antes que la energía que se produce en las plantas de la CFE porque el propósito era arruinar a la CFE".

"Pero no solo eso, resulta que las inversiones, la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan se hicieron con dinero de la banca de desarrollo, o sea, se pasaron, y todavía quieren más, no se dan cuenta de cómo estamos".

Aseguró que no llegará a la nacionalización de la industria eléctrica, pero que sí van a revisar los contratos.

"Entonces no vamos a expropiar, no vamos hacer lo que hizo ese buen Presidente Adolfo López Mateos en 1960 que nacionalizó la industria eléctrica, no, pero sí vamos a revisar los contratos"

Se le preguntó si se detendrán proyectos con los frenos judiciales pero respondió que no se detiene nada.

Incluso, dijo que se acusó ante el Gobierno de EU y que buscaban que le hablara el Presidente Trump, pero no lo hizo.

"No detienen nada, es otro asunto, van a acusarnos al Gobierno de Estados Unidos pero hablaba yo d la buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y la relación de respeto. Andaban buscando que me hablara el Presidente Trump por esto de las empresas eléctricas, no lo hizo porque es respetuoso pero también si me hubiese hablado le hubiese yo dicho: oiga le voy a explicar cómo está el cochupo", afirmó.