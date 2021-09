'Claudia Sheinbaum es de primera...'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una gobernante de primera y evaluó su gestión como "muy buena".

"Así como nos calificaban antes en la facultad de ciencias políticas, era 'N', no acreditado, eso era cuando cepillaban a uno; luego 'S', suficiente; 'B', buena; y 'MB', muy buena. No había, vamos a quedarnos con esas cuatro: tiene 'MB', Claudia. Y hay otros servidores públicos del Gobierno que también tienen 'MB', casi todos 'MB', están muy bien", dijo en conferencia matutina.

"Pero de gobiernos autónomos, independientes, soberanos, como el Gobierno de la Ciudad, Claudia de primera, 'MB'", insistió.

Cuestionado sobre si veía señales rumbo al 2024 en el encuentro entre el Canciller Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal en Zacatecas, el Mandatario federal dijo que no, pues "son amigos".

"Todos son amigos, todos son compañeros, todos tenemos un propósito superior que es la transformación de nuestro País", aseguró.

El Jefe del Ejecutivo dijo además que se ha dedicado a buscar gente "bien valorada" de todos los partidos para que forme parte de su Gobierno.

"Vamos a ver: estoy invitando a dirigentes, servidores públicos, de todos los partidos, buscando desde luego que sea gente que esté bien valorada, después de que termina su Gobierno

"Por ejemplo, invité para que se presente y se solicite el beneplácito de España, y desde luego cumpliendo con el procedimiento de que el Senado lo apruebe, queremos que Quirino Ordaz sea Embajador de México en España", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reprochó que en el PRI se hayan enojado luego que él propusiera a Ordaz, Gobernador saliente de Sinaloa, para que represente a México en España.

"Se enojaron mucho, no sé por qué. No va a representar un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estamos pidiendo como condición que renuncie a sus libertades; eso es inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias.

"Y la representación de México en el extranjero pues no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano, no es nada más del Gobierno o del Ejecutivo, inclusive del Presidente. Por eso se requiere de la autorización del Senado, representan a la Nación, a un País, a todos; es algo muy honroso el representar a México en otro país", consideró.

El Presidente dijo que seguirá invitando a más ciudadanos a que formen parte de la Cuarta Transformación, y reveló que también le externó la invitación al Gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echevarría.

"Y sí, vamos a seguir invitando a otros Gobernadores y a otros dirigentes que han hecho un buen trabajo. Invité al Gobernador de Nayarit, Toño Echevarría, porque hizo un buen trabajo, yo estoy recorriendo constantemente el País y sé como los del pueblo los califica", mencionó.