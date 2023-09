'Clausura' CCE oficina de Guerrero por negarles licitaciones

Chilpancingo, México.- Líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, quienes la semana pasada acusaron al Gobierno de la morenista Evelyn Salgado de tener una red de corrupción, ahora realizaron una clausura simbólica de las oficinas del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE).

La protesta la realizaron al asegurar que estas autoridades les han negado licitaciones para obras en este rubro.

Los inconformes, entre ellos Omar Elías Azar, presidente del CCE estatal, colocaron sellos de clausura en la fachada de las oficinas del IGIFE en Chilpancingo, capital estatal.

Elías Azar afirmó que el director de este Instituto, Benjamín Guinto Nava, se ha negado a dar una audiencia desde hace más de seis meses.

"Meses de no audiencia y no hay ni siquiera una persona que salga a recibir, es la indiferencia, la insensibilidad de este funcionario, ni la cortesía para poder atender, así es este funcionario de puertas cerradas, es el motivo de que no atiende, un funcionario de puertas cerradas", expresó.

"Fuera funcionarios que no funcionan", gritaron los empresarios durante la protesta.

Los empresarios denunciaron que hay otras dependencias del Gobierno de Salgado Pineda que también no son transparentes en las licitaciones públicas.

Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Territorial, donde el que decide la asignación de obras es Omar Oscar Hernández Fuentes, hermano de Rubén Hernández, coordinador general operativo de la oficina de la gubernatura e identificado como novio de Salgado.

En la protesta de los empresarios, llegó un grupo de habitantes de una comunidad del Municipio de Florencio Villarreal que exigían la construcción de una escuela primaria.

"Llevamos muchos meses pidiendo al IGIFE pidiendo la construcción de la escuela y no nos hacen caso", dijo una mujer que estaba en la protesta.

Después de que se colocaron los sellos de clausura en las oficinas del IGIFE, los empresarios se dirigieron al Palacio de Gobierno para entregar una solicitud de audiencia a la Gobernadora Evelyn Salgado.