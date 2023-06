Cobra morenista en Senado... ¡y le suben salario en Pemex!

Agencia Reforma

La senadora morenista Cecilia Margarita Sánchez García logró elevar su nivel salarial con Pemex... ¡y regresar a su escaño!

En su ficha laboral, en poder de REFORMA, se establece que la legisladora pasó del nivel 30 al nivel 32 el pasado 26 de junio por "ascenso definitivo", aunque no ha prestado sus servicios a la empresa como sub contadora especialista, según el cargo que debe desempeñar.

Luego de firmar su ascenso regresó al Senado tras solicitar licencia a Pemex y a la propia Cámara alta para atender asuntos con camisa de petrolera.

"No trabaja ni en un lado ni en el otro", dijo una fuente corporativa de Pemex.

Sin embargo, añadió, logró un ascenso de nivel y con el mismo cargo.

El origen del movimiento es un "ascenso definitivo", se indica en el oficio.

Su centro de trabajo es recursos financieros de la región marina suroeste.

"Acaba de pedir licencia al Senado para ir a hacer el trámite en camisa de petrolera, pero no se para ni en la sección (47) que es la que pertenece, en Campeche", añadió la fuente.

De acuerdo con Nómina Transparente la sub contadora especialista tiene un sueldo en Pemex de 49,878 pesos brutos y 34,665 pesos netos, información anterior al "ascenso".

La mujer de 64 años tendrá su jubilación en Pemex después de los 65 años, edad que cumple el 23 de noviembre.

Sánchez es integrante de las Comisiones de Energía, Seguridad Social, Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Trabajo y Previsión Social, Asuntos Fronterizos y Migratorios.

Según información proporcionada por la legisladora, su ingreso a Pemex data desde 1970.

El pasado 27 de enero se presentó en la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de una pasarela de aspirantes a la Secretaría General del sindicato petrolero.

"Fui bloqueada y acosada por la empresa y sindicato por ser una trabajadora que estaba en un partido contrario a sus intereses, porque ambos son priistas. Y en ese sentido me negaron mi permiso para contender y me negaron mi permiso, mis vacaciones, mis días económicos por lo que tuve que seguir haciendo mi jornada laboral amén de salir de ahí y trabajar en la zona, hacer mi campaña y después de ello salir a las comunidades los fines de semana y a los municipios de mi estado por lo que me gané el mote de 'la senadora que trabaja", lanzó en esa ocasión.

"He denunciado el enriquecimiento ilícito de Carlos Antonio Romero Deschamps y la venta de fichas, plazas, delincuencia organizada, desvío de recursos, evasión fiscal, peculado y denuncié a Manuel Limón en la fiscalía por falsificación de sellos oficiales", sostuvo.

Sin embargo, la senadora tiene a su hija laborando en Pemex en el nivel 29.

Se trata de Joselyn Mac Naught Sánchez quien firmó en fast track la planta tras venir como transitoria, condición en la que están buscando miles de petroleros con años de servicio.

Ella labora como auxiliar administrativo y ella busca ahora el nivel 30, adelantaron las fuentes.