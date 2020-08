Cobrarán a Gobierno 'tarifa social' por transmitir clases

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudadd de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el acuerdo con cuatro televisoras privadas para dar clases virtuales a los alumnos de educación básica tendrá un costo económico, aunque cobrarán una "tarifa social".

En conferencia, antes de firmar el convenio con los concesionarios, el Mandatario reconoció que el Gobierno tendrá que cubrir los costos de operación que implicará la transmisión de contenidos educativos para 30 millones de alumnos, por 6 canales de televisión.

"Y a cerca del costo, es lo mínimo, vamos a informar hoy mismo de cuánto va a costar, se va a transparentar el costo. Les adelanto que no son propósitos de lucro, algo que quiero agradecer a las televisoras, porque lo que se les va a pagar es para los gastos de operación que tienen que llevar a cabo, porque hay que cambiar estos canales y tiene que tener personal, técnicos, que ayuden con ese propósito", dijo.

"Pero adelanto también que se trata de la cuota mínima, no es tarifa política, no es tarifa gubernamental, no es tarifa comercial, es, la vamos a bautizar así, tarifa social y hoy les informamos".

El jefe del Ejecutivo dejó en claro que el convenio no implica la modificación de los títulos de concesión de las televisoras, cuyos propietarios, en su mayoría, forman parte de su Consejo Asesor y hasta lo acompañaron a la Casa Blanca para cenar con Donald Trump.

"No, no cambian las concesiones, es lo mismo, se respeta el Estado de derecho, lo que está ya otorgado en concesiones a las empresas, eso se mantiene inalterable, no podríamos nosotros afectar las concesiones", expuso.

Aunque el presidente y los empresarios aseguraron que no habrá lucro de por medio, no se dieron a conocer los montos.

López Obrador instruyó al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, para que informe sobre la inversión que se realizará en este nuevo programa para el regreso a clases a distancia, ante la prevalencia de la pandemia de Covid-19.