Colapsa bloqueo de plazas a refinerías

Ciudad de México.- El bloqueo de plazas sindicalizadas por parte de Pemex puso en jaque la operación de las refinerías del País, revelan informes oficiales de áreas operativas de la empresa.

Al cierre de 2020, Pemex tenía en promedio 4 mil 100 plazas bloqueadas en comparación con las 9 mil 374 reportadas para 2021; es decir, más de un 50 por ciento.

"Esta situación deja a las refinerías en estado de vulnerabilidad, pues se pone en riesgo la continuidad operativa y de mantenimiento a las instalaciones, lo que podría desencadenar en incidentes y accidentes con impacto al personal, las instalaciones, el medio ambiente y el deslinde de responsabilidades correspondiente por la falta de coberturas de plazas bloqueadas en cuestión", advirtió José Manuel Rocha, subdirector de Producción de Petrolíferos.

El oficio fechado el 5 de enero y enviado a José Luis Basaldúa, titular de la Dirección General de Pemex Transformación Industrial advierte que las Refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca y Tula promediaron

700 plazas bloqueadas en 2020 cada una y Salina Cruz figuró con 600.

Para este mes, la refinería de Salamanca encabeza la lista de plazas bloqueadas con mil 966, seguida de Madero con mil 792, Minatitlán mil 738, Tula con mil 714, Cadereyta mil 113 y Salina Cruz mil 51.

Rocha urgió la intervención de Basaldúa ante la Dirección Corporativa de Administración y Servicios a fin de que se analice la posibilidad de reducir las plazas bloqueadas del régimen sindicalizadas "para el cumplimiento en tiempo y forma del Compromiso Mensual de Producción".

En agosto de 2020, en una carta enviada al director de Pemex, Octavio Romero, el Sindicato advirtió que no había personal suficiente en las plataformas enclavadas en la Sonda de Campeche, ni en áreas operativas y administración en todos los centros de trabajo, por la desatención e incumplimientos en la operación de la empresa.

También, reclamó una "excesiva participación" de empresas privadas en áreas de exploración y, al mismo tiempo, protestaron por el congelamiento y bloqueo de plazas laborales; reportaron que había 300 auto-tanques fuera de servicio por falta de mantenimiento, lo que complica el abasto de combustible a las gasolineras y un incumplimiento de pagos desde 2019 a empresas de transporte de personal para sindicalizados.

Actualmente, las guardias que laboran en las Refinerías son de 12 por 12 horas, no obstante, a alguno toma vacaciones, esas jornadas se elevan a 24 por 24, lo que lleva al riesgo de accidentes ante el cansancio de los petroleros.

A las ausencias se suman jubilaciones, incapacidades médicas o permisos, plazas que podrían ser tomadas por trabajadores transitorios que no tienen ingresos desde hace meses, no obstante, no son contratados.

"Algo que nos está pegando es que no se están cubriendo las plazas de los trabajadores que se fueron a resguardo domiciliario por la pandemia, las plazas que dejan nuestros compañeros que se van de vacaciones, esto nos lleva a un grave problema que es la carga de trabajo para quienes si estamos laborando, por la disminución de personal se está poniendo en riesgo las instalaciones de Pemex", alertó Esteban López Antonio, petrolero activo, en un mensaje desde su centro de trabajo en la Sección 11 ubicada en Nanchital, Veracruz.

"Hacemos un llamado al Sindicato inoperante porque no ha podido en casi nueve meses lograr hacer algo ante esta situación, ante la pregunta de por qué no se han cubierto las plazas su respuesta es de total desconocimiento (...) ellos están cobrando su cheque y comisión, pero acá afuera los trabajadores transitorios que tienen nueve meses sin trabajar las plazas que no son cubiertas, los transitorios pueden cubrirlas, la empresa tiene los recursos para cubrir dichas plazas", estableció el petrolero.

Además, esta tarde, un grupo de trabajadores transitorios se manifestó frente a la Sección 11 de Nanchital.

"Hay chamba para unos cuantos, pero a nosotros no nos han dado nada", reclamó un petrolero.

Otro también reprochó que en otras refinerías, con menos personal, se ha apoyado a los trabajadores y en Nanchital no ha sido así.

"En Salina Cruz, ahorita con la pandemia, están apoyando a los transitorios con una despensa catorcenalmente y cómo aquí que es más grande (el número de transitorios) no nos apoyen", lamentó otro petrolero.