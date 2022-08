Colima reporta detenidos tras disturbios y violencia

Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno de Colima reportó la detención de varias personas tras los disturbios en la entidad por la detención de José Bernabé Brizuela Meraz, alias "La Vaca".

"Hay personas detenidas por los hechos de anoche. Les mantendremos informados", tuiteó la Gobernadora, Indira Vizcaíno.

En entrevista televisiva, la Mandataria morenista confirmó detenciones en la entidad, aunque no precisó número.

"Tenemos detenidos relacionados con estos hechos sucedidos anoche y vamos a estar en una mesa permanente para la construcción de la paz y la seguridad, pendientes de cada acción y cada tema que tengamos que ir resolviendo".

"Insisto, sí tenemos algunos detenidos, básicamente personas que viajaban en motocicletas y que estaban cerca de algunos de estos incidentes y vamos a mantenernos permanentemente atentos, alertas para poder actuar ante cualquier circunstancia".

Vizcaíno reportó que, tras la captura de "La Vaca", se recibieron 11 reportes de incidentes en la entidad.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de 14 vehículos incendiados y detonaciones hacia 3 fachadas del mismo número de comercios en la capital del Estado y en Villa de Álvarez.

La Gobernadora precisó que, a diferencia de los incidentes registrados la semana pasada en otras entidades, los vehículos incendiados se encontraban estacionados.

"No (hubo quema de comercios), solamente vehículos, vehículos estacionados todos ellos, vehículos que estaban en diferentes calles, algunos en avenidas principales de la Zona Metropolitana".

Vizcaíno enfatizó que la detención de "La Vaca" en la CDMX es una "noticia importante" para la entidad, ya que es uno de los principales generadores de violencia en el Estado.

"Para nosotros, para Colima, fue una noticia importante, efectivamente es uno de los principales generadores de violencia en el estado, así es como estaba identificado después de haber hecho esta división con el Cártel de Jalisco que comenzó prácticamente a finales del mes de enero con una riña en el Cereso de Colima, a partir de ahí se ha visto una disputa permanente en la zona metropolitana", mencionó.

La Mandataria agregó que, en conjunto con la Federación, se está analizando la posibilidad de que lleguen más elementos de las fuerzas federales a la entidad para reforzar la seguridad.

En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "La Vaca" estaba haciendo mucho daño a Colima.

"Es un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima; ayer (jueves) hasta la propia Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su 'face' que estaba muy contenta con esta detención que hizo la Secretaría de Defensa en la Ciudad de México", expresó en su conferencia mañanera.

"Porque este señor operaba en Colima, es una escisión de uno de los grupos de Jalisco, pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo" agregó en Tijuana, Baja California.

López Obrador sostuvo que la captura del líder del denominado Cártel Independiente de Colima o "Los Mezcales", es muestra del combate a la impunidad en su Gobierno.

"Y debe de quedar ya de manifiesto porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica, no, no hay impunidad para nadie, cero impunidad, el que comete un delito es castigado", añadió.