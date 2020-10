Comando roba medicamento para niños con cáncer

Agencias

Ciudad de México.- Un comando armado irrumpió en un almacén ubicado en la alcaldía Iztapalapa, donde robaron más de 35 mil medicamentos oncológicos, destinados al tratamiento para niños con cáncer.

Entre 10 y 15 sujetos llegaron a bordo de tractocamiones, una camioneta de carga, una camioneta Van Express.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 4 de octubre en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V. ubicada en la colonia Santa Isabel Industrial al oriente de la ciudad.

De acuerdo con los informes, una camioneta de carga blanca con el toldo rojo se estacionó frente a la caseta de acceso de la empresa.

De la unidad bajaron tres hombres y brincaron por el portón del área del estacionamiento. La acción fue observada por el encargado de la vigilancia Noé S, quien intentó llamar al número de emergencia 911, pero “la llamada no salió”, según declaró.

El hombre relató que dos hombres armados llegaron hasta la caseta de vigilancia en la que él estaba, donde lo amenazaron.

Aseguró que luego de amagarlo, le preguntaron cuál era la mercancía más cara, pero él les respondió que no sabía, pues no conocía cuáles eran los productos.

Los sujetos me amagan, me amarran y me meten a un cuarto de una de las bodegas”, según quedó asentado en el expediente CI-FIZP/IZP-4/UI-2S/D/01385/10-2020, iniciado en la Fiscalía de Iztapalapa por el delito de Robo a Negocio con Violencia.

Aseguró que “así como iban llegando los empleados, los iban sometiendo, amarrando y encerrando en el mismo cuarto”.

Una vez que sometieron al personal, metieron los camiones para cargar los medicamentos robados.

Posteriormente los delincuentes escaparon dos horas después a bordo de los vehículos en los que llegaron.