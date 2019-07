Comienza Guardia Nacional sin instalaciones

Ciudad de México.- La Guardia Nacional (GN) entró en funciones sin contar con infraestructura propia para operar en los estados e incluso de espacios para alojar a sus integrantes.

Durante la primera semana de operaciones, de acuerdo con reportes oficiales, al menos 28 mil efectivos fueron desplegados en 27 estados del país para realizar tareas de seguridad pública.

A inicios de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional ya opera en 132 de las 150 regiones creadas de manera inicial.

Pero, ante la falta de recursos y de predios, en algunas ciudades se han acondicionado recintos feriales, centros deportivos o instalaciones policiacas como alojamientos temporales de los guardias nacionales. Otros más han sido trasladados a zonas militares.

En Chilpancingo, elementos de la GN serán hospedados en la sede de la Feria de Navidad y Año Nuevo; en Guanajuato, el Ayuntamiento de Pénjamo les asignó un espacio en la Deportiva Sur, mientras que los efectivos enviados a Morelia tienen como cuartel provisional la Unidad Deportiva Bicentenario.

En Ciudad Juárez, los guardias nacionales que fueron desplegados para evitar el cruce de migrantes descansan en el recinto militar La Guarnición de La Plaza y en las instalaciones del Cereso Productivo.

Dan a cuentagotas predios

Aunque todos los Gobernadores y la mayoría de Ediles ya levantaron la mano para que la Guardia Nacional patrulle sus territorios, sólo 26 municipios han donado predios para la construcción de los cuarteles del nuevo cuerpo de seguridad.

Fuentes del Estado Mayor de la Sedena aseguraron que hasta el 11 de julio sólo habían contabilizado 29 terrenos donados ya formalizados o en vías para su legal traspaso a la GN.

"Los Congresos y Cabildos politizan este tema y lo frenan, es un problema por el que ya está pasando el tema de la Guardia Nacional", lamentó un mando militar del Estado Mayor.

Una ventaja es que el grueso de los elementos de la Guardia aún labora bajo el mando del Ejército, la Marina y la Policía Federal, por lo que los efectivos que aún están cerca de sus regimientos tienen alojamiento en sus batallones, indicó un sargento que porta el brazalete con el distintivo de Guardia Nacional, pero con su uniforme verde olivo y con trato directo con sus mandos militares.

Aunque la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Sedena ya confeccionó 131 mil uniformes de la GN, los integrantes de este cuerpo aún portan la ropa de sus antiguas unidades.

El caos sobre la Guardia Nacional también se refleja en la información sobre su estado de fuerza, elementos desplegados y nuevo equipo proporcionado a los integrantes de este grupo federal, en su mayoría soldados, marinos y federales.

En distintas respuestas de información pública, la Sedena indicó que no cuenta con evidencia documental de dónde se encuentran las 266 coordinaciones proyectadas para su operación ni las zonas prioritarias de despliegue.

Asimismo desconoce el número de patrullas que eran del Ejército y que fueron rotuladas para el uso de la Guardia.

Proyectan plazas

De acuerdo con un listado del Estado Mayor proporcionado a REFORMA, los municipios que ya se movilizaron para la donación de predios están en estados como Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas, Morelos, Chiapas, Veracruz, Puebla, Baja California, Sonora y Estado de México.

En Guanajuato los predios donados se ubican en Irapuato, León y en la capital; en Jalisco ya se aprobó la donación de terrenos en Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Puerto Vallarta.

En Querétaro los municipios de Jalpan de Serra, San Juan del Río y El Marqués también afirmaron contar con terrenos listos para uso de la Guardia, mientras que Corregidora comprometió dos.

En el Estado de México sólo Ecatepec, el Municipio con mayor índice delictivo, formalizó la donación de tres predios de 5 mil 813.13 metros cuadrados, 7 mil 422 metros cuadrados y mil 349 metros, los cuales suman más de 14 mil metros cuadrados.

En Quintana Roo se promueve la donación de terrenos en Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Othón P. Blanco (Chetumal), mientras que en Tamaulipas sólo se reporta interés en Camargo y en Veracruz sólo en Tuxpan.

En Sonora, el Municipio de Hermosillo formalizó la donación de un terreno de 12 mil 368 metros cuadrados ubicado en Avenida F Poniente B entre Lázaro Cárdenas y Gaspar Luken, Colonia Las Acacias.

En Morelos levantó la mano el Municipio de Yautepec para la cesión de un predio y en Puebla la Alcaldía de Acatlán de Osorio formalizó la donación de otro terreno.

Los Municipios de Tonalá, Palenque y Pichucalco, en Chiapas, alistaron la cesión de terrenos y en Baja California, sólo Tijuana ya oficializó la donación de otro de una hectárea.

La Ciudad de México analiza la donación de cuatro predios, no obstante, aún no están definidos por las autoridades capitalinas.

Habilitan en Guerrero instalaciones de feria

Los elementos de la GN dormirán en las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo de la colonia Los Ángeles, ubicada al oriente de Chilpancingo y donde opera un grupo de la delincuencia organizada.

Los 500 integrantes de la nueva fuerza de seguridad que se prevé llegarán a la capital de Guerrero llegarán a ese sitio, desde donde se desplazarán a diferentes municipios de la zona centro de Guerrero.

En Guerrero se asignaron 3 mil 400 elementos de la Guardia.

"Nos dijeron que aquí van a dormir (los integrantes de la GN), pero creo que todavía eso es incierto ya que también hay la versión de que estarán en el cuartel de la 35 Zona Militar de aquí", señaló un trabajador que realiza las labores de limpieza en las instalaciones.

"Ahí van a estar (los de la GN) no hay otro lugar", dijo una fuente del Gobierno estatal.

Las instalaciones de la feria navideña han sido habilitadas en otras ocasiones como albergue para la población en situaciones de contingencia, como el paso del huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel".

También alumnos de educación primaria o secundaria han recibido clases en este lugar, en aulas improvisadas, mientras se construyen sus edificios escolares afectados por los sismos de 2017.

La Colonia Los Ángeles es considerada por las autoridades como una de las zonas con más alta incidencia delictiva porque ahí opera un grupo de la delincuencia organizada, aunque en los dos últimos años varios de sus líderes han sido detenidos.

Balaceras, secuestros y homicidios es lo que ha prevalecido en las calles de la donde va a operar la Guardia Nacional.

Entre los municipios que han comprometido terrenos para edificar instalaciones de la Guardia Nacional figuran:

-León, Guanajuato

-Guanajuato, Guanajuato

-Zapopan, Jalisco

-Tlaquepaque, Jalisco

-San Juan del Río, Querétaro

-Corregidora, Querétaro

-Ecatepec, Estado de México

-Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo

-Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo

-Camargo, Tamaulipas

-Tuxpan, Veracruz

-Yautepec, Morelos

-Tijuana, Baja California